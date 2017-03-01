Оновлено Податкову декларацію з плати за землю

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що з 21 березня 2017 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2017 № 9 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.02.2017 за № 225/30093 (далі – Наказ № 9), який вніс зміни до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (далі – декларація), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 16.06.2015 № 560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.07.2015 за № 783/27228 (далі – Наказ № 560).

Зокрема, Наказом № 9 передбачено відображення в декларації:



- не лише місяця і року, а також і дати державної реєстрації прав на земельну ділянку, а також дати документу, що засвідчує/підтверджує право оренди землі;

- площі земельної ділянки не лише в га, а також і в кв. м.;

- нормативної грошової оцінки одиниці площі земельної ділянки.



Крім того, при уточненні податкових зобов’язань більше не потрібно буде розмежовувати суми збільшення/зменшення податкових зобов’язань на ті, за якими ще не настав строк сплати, і на ті, за якими строк сплати вже минув.



Одночасно звертаємо увагу, що згідно з пунктом 46.6 статті 46 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (зі змінами та доповненнями) до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Наказ № 9 опубліковано в бюлетені «Офіційний вісник України» від 21.03.2017 № 23.



З оновленим текстом Наказу № 560 можна ознайомитись скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.sfs.gov.ua).



