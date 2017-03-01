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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
17:08
28 березня

Служба зайнятості закликає буковинців до офіційного працевлаштування

14:10
28 березня

Музею Революції Гідності бути

13:40
28 березня

У Чернівцях проїзд у тролейбусах з 1 квітня вартуватиме 2 гривні

13:36
28 березня

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти підприємствами Чернівецької області у лютому 2017 року

13:30
28 березня

Чернівчани заощадили 6 мільйонів на звільненні від ПДВ послуг із перевезення пасажирів міським транспортом

13:28
28 березня

Оновлено Податкову декларацію з плати за землю

13:27
28 березня

Змінено нарахування пені

12:15
28 березня

Прикордонники на Буковині затримали румуна, якого розшукували правоохоронці Болгарії за наркотики

11:07
28 березня

В бюджеті Чернівців - 206,2 тис. грн. збору за паркування

11:06
28 березня

Для платників податку на прибуток - податкові «канікули» на п’ять років

11:05
28 березня

У податковій декларації вказуються нараховані доходи

16:30
27 березня

Чернівецька область: рятувальники застерегли громадян від спалювання сухої рослинності

13:19
27 березня

Чернівчан запрошують на Міжнародний чемпіонат з кулінарного і кондитерського мистецтва

12:59
27 березня

Промислове виробництво Чернівецької області у січні–лютому 2017 року

12:58
27 березня

Виконання будівельних робіт підприємствами Чернівецької області у січні–лютому 2017 року

12:54
27 березня

Прокуратура Чернівецької області зобов’язала орендаря повернути державі 30 га землі вартістю понад 9 млн грн

12:33
27 березня

Вдосконалено форму реєстраційної заяви платника ПДВ

12:32
27 березня

Дохід від оренди автомобіля треба декларувати

12:29
27 березня

Для субсидій та Е-декларцій чернівчани отримали 1608 довідок про доходи

12:19
27 березня

Від початку березня внаслідок спалювання сухої трави на Буковині вже сталася 41 пожежа

11:36
27 березня

"Чернівцігаз" проводить перевірки для виявлення крадіжок газу

11:10
27 березня

У Чернівцях платники знайомились із податковими новаціями на семінарі

11:10
27 березня

Податкову знижку задекларували 387 чернівчан

11:09
27 березня

Надійність бізнес-партнера легко перевірити

11:07
27 березня

Буковинці скаржаться на невиплату мінімалки в сумі 3200

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбулась Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбуласьАнонсована провокація під назвою «УРС на Буковині» («Шатун» на Буковині») не відбулася у понеділок, 20 березня 2017 року.
Відомий у вузьких колах федераліст Олег Хавич зумів розвести довкола себе всіх: активістів, СБУ, представників національних меншин, консулів і дипломатів.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПІДХОДИМО ДО КРАЮ ПІДХОДИМО ДО КРАЮСитуація в Україні погіршується. За все доводиться платити, і нині українці платять за те, що в країні замість проведення справжніх реформ в основному імітувалися глибинні зміни, а суть олігархічно-феодальної держави залишалася тією ж самою. Не зроблено головного - судової реформи. А без наявності справедливого суду, що послуговується довірою і повагою в суспільстві, розвитку позитивних тенденцій годі й очікувати.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявся Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявсяСиловий розгін блокади торгівлі на крові у Торецьку не залишив байдужим нікого з українських людей. Одні різко і однозначно засудили застосування сили проти блокадників. Інші підтримують владу і силовиків. Ті, хто засудили силу і владу та стали на бік блокадників уночі, пішли з шинами до приміщення ОДА та обласних рад. Ті, хто з владою, відразу назвали їх агентами Кремля, «шатунами» та іншими гидотними словами.
У Чернівцях не потрібно було ні захоплювати ОДА, ні палити шини. Мітингувальників серед ночі впустили до приміщення ОДА. Там вони склали вимоги для депутатів.
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Що, Де, Коли
29 березня о 10.00
міська організація ветеранів проводить покладання квітів та вінків до пам"ятника воїнам-визволителям на Соборній площі з нагоди 73-річниці визволення Чернівців від фашистських загарбників.
29 березня о 11.00
в розважальному центрі "Панорама" відбудеться відкриття Міжнародного чемпіонату з кулінарного і кондитерського мистецтва «FoodLandBukovina-2017».
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Змінено нарахування пені

Сьогодні, 13:27 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що з 1 січня 2017 року змінено правила нарахування пені. Зміни внесено Законом України від 21.12.2016 №1797 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні». Відтепер нарахування пені та її розмір залежать від того, хто визначив податкове зобов’язання – контролюючі органи або платник податків.

Нарахування пені розпочинається (п.129.1 ст.129 ПКУ):
при нарахуванні суми грошового зобов’язання, визначеного контролюючим органом за результатами податкової перевірки, - починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків податкового зобов’язання, визначеного ПКУ (у тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження) (п.п.129.1.1 п.129.1 ст. 129 ПКУ);

при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного контролюючим органом у випадках, не пов’язаних з проведенням податкових перевірок, - починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження) (п.п.129.1.2 п.129.1 ст.129 ПКУ);

при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, - після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання (п.п.129.1.3 п.129.1 ст.129 ПКУ).

Відповідно до пункту 129.4 статті 129 ПКУ на суми грошового зобов’язання, визначеного підпунктами 129.1.1 та 129.1.2 пункту 129.1 цієї статті (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), та в інших випадках визначення пені відповідно до вимог ПКУ, коли її розмір не встановлений, нараховується пеня за кожний календарний день прострочення сплати грошового зобов’язання, включаючи день погашення, з розрахунку 120% річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день.

На суми грошового зобов’язання, визначеного підпунктом 129.1.3 пункту 129.1 цієї статті (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення у його сплаті, включаючи день погашення, із розрахунку 100% річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день.
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ
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