На Буковині затримали наркоторговця з Румунії

Вчора, в пункті пропуску «Порубне» прикордонниками Чернівецького загону було затримано 24-річного громадянина Румунії, який намагався потрапити до України. Під час оформлення чоловіка відбулося спрацювання бази даних Інтерпол - інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
В ході встановлення обставин, вдалося з’ясувати, що особа перебуває у міжнародному розшуку за ініціативи Болгарії, а саме за незаконний обіг наркотиків.
По даному факту проінформовано Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Затриманого чоловіка прикордонники передали представникам Національної поліції для прийняття подальшого правового рішення.