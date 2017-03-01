Прикордонники на Буковині затримали румуна, якого розшукували правоохоронці Болгарії за наркотики

Учора в пункті пропуску «Порубне», що на Буковині, прикордонники Чернівецького загону затримали громадянина Румунії, який знаходився в розшуку на території Болгарії - повідомляє Прес-служба ДПСУ .
Під час проходження прикордонного контролю відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. Особу розшукували болгарські правоохоронні органи з метою затримання за незаконний обіг наркотичних речовин.
По данному факту поінформовано Укрбюро Інтерполу в місті Київ. Арештованого громадянина передано співробітникам Національної поліції.