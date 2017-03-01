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17:08
28 березня

Служба зайнятості закликає буковинців до офіційного працевлаштування

14:10
28 березня

Музею Революції Гідності бути

13:40
28 березня

У Чернівцях проїзд у тролейбусах з 1 квітня вартуватиме 2 гривні

13:36
28 березня

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти підприємствами Чернівецької області у лютому 2017 року

13:30
28 березня

Чернівчани заощадили 6 мільйонів на звільненні від ПДВ послуг із перевезення пасажирів міським транспортом

13:28
28 березня

Оновлено Податкову декларацію з плати за землю

13:27
28 березня

Змінено нарахування пені

12:15
28 березня

Прикордонники на Буковині затримали румуна, якого розшукували правоохоронці Болгарії за наркотики

11:07
28 березня

В бюджеті Чернівців - 206,2 тис. грн. збору за паркування

11:06
28 березня

Для платників податку на прибуток - податкові «канікули» на п’ять років

11:05
28 березня

У податковій декларації вказуються нараховані доходи

16:30
27 березня

Чернівецька область: рятувальники застерегли громадян від спалювання сухої рослинності

13:19
27 березня

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12:59
27 березня

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12:58
27 березня

Виконання будівельних робіт підприємствами Чернівецької області у січні–лютому 2017 року

12:54
27 березня

Прокуратура Чернівецької області зобов’язала орендаря повернути державі 30 га землі вартістю понад 9 млн грн

12:33
27 березня

Вдосконалено форму реєстраційної заяви платника ПДВ

12:32
27 березня

Дохід від оренди автомобіля треба декларувати

12:29
27 березня

Для субсидій та Е-декларцій чернівчани отримали 1608 довідок про доходи

12:19
27 березня

Від початку березня внаслідок спалювання сухої трави на Буковині вже сталася 41 пожежа

11:36
27 березня

"Чернівцігаз" проводить перевірки для виявлення крадіжок газу

11:10
27 березня

У Чернівцях платники знайомились із податковими новаціями на семінарі

11:10
27 березня

Податкову знижку задекларували 387 чернівчан

11:09
27 березня

Надійність бізнес-партнера легко перевірити

11:07
27 березня

Буковинці скаржаться на невиплату мінімалки в сумі 3200

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбулась Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбуласьАнонсована провокація під назвою «УРС на Буковині» («Шатун» на Буковині») не відбулася у понеділок, 20 березня 2017 року.
Відомий у вузьких колах федераліст Олег Хавич зумів розвести довкола себе всіх: активістів, СБУ, представників національних меншин, консулів і дипломатів.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПІДХОДИМО ДО КРАЮ ПІДХОДИМО ДО КРАЮСитуація в Україні погіршується. За все доводиться платити, і нині українці платять за те, що в країні замість проведення справжніх реформ в основному імітувалися глибинні зміни, а суть олігархічно-феодальної держави залишалася тією ж самою. Не зроблено головного - судової реформи. А без наявності справедливого суду, що послуговується довірою і повагою в суспільстві, розвитку позитивних тенденцій годі й очікувати.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявся Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявсяСиловий розгін блокади торгівлі на крові у Торецьку не залишив байдужим нікого з українських людей. Одні різко і однозначно засудили застосування сили проти блокадників. Інші підтримують владу і силовиків. Ті, хто засудили силу і владу та стали на бік блокадників уночі, пішли з шинами до приміщення ОДА та обласних рад. Ті, хто з владою, відразу назвали їх агентами Кремля, «шатунами» та іншими гидотними словами.
У Чернівцях не потрібно було ні захоплювати ОДА, ні палити шини. Мітингувальників серед ночі впустили до приміщення ОДА. Там вони склали вимоги для депутатів.
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Що, Де, Коли
29 березня о 10.00
міська організація ветеранів проводить покладання квітів та вінків до пам"ятника воїнам-визволителям на Соборній площі з нагоди 73-річниці визволення Чернівців від фашистських загарбників.
29 березня о 11.00
в розважальному центрі "Панорама" відбудеться відкриття Міжнародного чемпіонату з кулінарного і кондитерського мистецтва «FoodLandBukovina-2017».
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Для платників податку на прибуток - податкові «канікули» на п’ять років

Сьогодні, 11:06 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», що набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України (далі – ПКУ), а саме, підрозділ доповнено новим пунктом 44, яким передбачено надання податкових «канікул» для платників податку на прибуток.

Так, на період до 31 грудня 2021 року застосовується ставка нуль відсотків для платників податку на прибуток, у яких річний дохід, визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період, не перевищує трьох мільйонів гривень та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) кожному з працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим як дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом (з 2017 року – 6400 грн.), та які відповідають одному із таких критеріїв:

а) утворені в установленому законом порядку після 1 січня 2017 року;
б) діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років) щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує трьох мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду становила від п’яти до 20 осіб;
в) які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до 1 січня 2017 року та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до трьох мільйонів гривень та середньооблікова кількість працівників становила від п’яти до 50 осіб.

При цьому, якщо платники податку, які застосовують нульову ставку податку на прибуток, у будь-якому звітному періоді досягли показників щодо отриманого доходу, середньооблікової чисельності або середньої заробітної плати працівників, з яких хоча б один не відповідає критеріям, зазначеним у п.44 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ, то такі платники податку зобов’язані оподаткувати прибуток, отриманий у такому звітному періоді, за ставкою, встановленою п.136.1 ст.136 ПКУ (18 відсотків).

Слід зазначити, що скористатися такими канікулами не зможуть суб’єкти господарювання, які:
1) утворені після 1 січня 2017 року шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), приватизації та корпоратизації;
2) здійснюють:
- діяльність у сфері розваг, визначену у п.п.14.1.46 п.14.1 ст.14 ПКУ;
- виробництво, оптовий продаж, експорт, імпорт підакцизних товарів;
- виробництво, оптовий та роздрібний продаж паливно-мастильних матеріалів;
- видобуток, серійне виробництво та виготовлення дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;
- фінансову та страхову діяльність (гр.64 – гр.66 Секції K КВЕД ДК 009: 2010);
- діяльність з обміну валют;
- видобуток та реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення;
- операції з нерухомим майном (гр.68 КВЕД ДК 009: 2010);
- поштову та кур’єрську діяльність (гр.53 КВЕД ДК 009: 2010);
- діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
- діяльність з надання послуг у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону «Про телебачення і радіомовлення»;
- охоронну діяльність;
- ЗЕД (крім діяльності у сфері інформатизації);
- виробництво продукції на давальницькій сировині;
- оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі;
- діяльність у сфері виробництва та розподілення електроенергії, газу та води;
- діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку (гр.69 КВЕД ДК 009: 2010);
- діяльність у сфері інжинірингу (гр.71 КВЕД ДК 009: 2010).

Зверніть увагу! Платники податку, зазначені у підпунктах «а», «б», «в» цього пункту ПКУ, які здійснюють нарахування та виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховують та вносять до бюджету авансовий внесок з податку у порядку, встановленому п.57.11 ст.57 ПКУ, та сплачують податок на прибуток за ставкою 18% за звітний податковий період, у якому здійснювалося нарахування та виплата дивідендів.
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