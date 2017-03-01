У податковій декларації вказуються нараховані доходи

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що форма податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкція щодо її заповнення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 №859 із змінами та доповненнями - повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



Так, у графі 3 розділу II «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» податкової декларації про майновий стан і доходи вказується сума річного оподатковуваного доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платника податку протягом звітного (податкового) періоду, з урахуванням податків і внесків, які відповідно до закону утримуються з таких доходів.



Згідно з п.п. «в» п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платники податків зобов’язані подавати податкову декларацію за встановленою формою у визначені строки у випадках, коли згідно з нормами розділу ІV ПКУ таке подання є обов’язковим.



На вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку зобов’язані пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку.



Особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати на вимогу платника податку відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму утриманого податку (п.п. «в» п. 176.2 ст. 176 ПКУ).



Враховуючи викладене, при заповненні податкової декларації про майновий стан і доходи у розділі II «Доходи, отримані протягом звітного (податкового) року», фізична особа зазначає суму нарахованих податковим агентом доходів у вигляді заробітної плати та орендної плати.







