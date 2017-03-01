Приховали сигарети у брусах, які закріплювали товар

Близько 1 години ночі у пункті пропуску «Порубне» співробітники Чернівецької митниці ДФС зафіксували порушення митних правил під час перетину кордону мешканцями Новоселиччини - повідомляє прес-центр Чернівецька митниця.
27-річний водій транспортного засобу «Мерседес», який слідував у приватних справах до Румунії з двома пасажирами, прослідував для проходження митного контролю по смузі руху «зелений коридор». Однак у транспортному засобі перевозив 2 лавки, 8 металевих огорож та 1 комплект металевих воріт.
Тож за рішенням митниці транспортний засіб та громадяни були виведені в червоний коридор. Під час здійснення поглибленого огляду товару було виявлено, що у спеціально виготовлених порожнинах дерев’яних брусів, які фіксували товар, приховано 120 пачок сигарет марки «KENT» вартістю 3360 грн.
Протокол про порушення митних правил складено за ч.1 ст.483 Митного кодексу України.