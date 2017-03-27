Теми Дня ТВА понеділок, 27.03.2017





Понеділок, 27.03.17:

- Депутати влаштували публічне бичування начальнику управління освіти та запропонували висловити недовіру мерові.

- Грабіжник завдав кілька ножових поранень 52-річній чернівчанці.

- Поблизу Чернівців трапилась трагічна ДТП.

- На вулиці Банковій на брамі застряг 35-річний буковинець.

- Поблизу дріжджзаводу тритонна металева конструкція повисла на дeрeві просто над проїжджою частиною.

- Рік тому у Чернівцях запрацювала нова поліція.

- У Чернівцях стартував проект "Безпечні вулиці".

- Депутати міськради простежать, аби жоден дах багатоповерхівки не був відчиненим.

- Чернівчани стали частіше красти газ.

- Театр - це одна любов на все життя.

- Павло Коробчук презентував збірку поезій.

- У Чернівцях розпочинається сезон MindGame.

- Чернівчани продовжують збирати кошти на лікування журналіста Олега Тудана.

- Благодійний автоквест влаштували у Чернівцях.

- На Буковині відбувся відкритий кубок із тхеквондо.