Сергій Висоцький: Путін прагне ліквідувати білоруську державність

Відомий білоруський опозиційний громадсько-політичний діяч, голова Білоруської партії свободи Сергій Висоцький – про протести у нього на батьківщини і про те, яких їх намагається використати Кремль.
«Росії потрібна неконтрольована територія, слабкий лідер, Путіну потрібно вибити патріотів з білоруської влади. Тому ми не підтримуємо радикальний протест, ми виступаємо за перемовини. Ми проти того, щоб “розхитувати корабель”. От я запитував у багатьох організаторів протестів, запитував у найбільш буйних активістів: чи ви згодні в разі початку реальної революції та можливого подальшого вторгнення Москви записатися хоча б до резервного батальйону територіальної оборони? І що ви думаєте вони відповіли? Жоден не сказав “Так, згоден”! А я спілкувався із сотнями протестувальників… І бачив лише реакцію переляканих людей, які тікали від розмови. Білорусь до революції ще не готова. Немає такої протестної культури, як в Україні, нема рішучих, підготовлених людей для виконання серйозних революційних завдань і взяття відповідальності за подальшу долю країни. Тим паче, не варто провокувати революцію, коли ворог стоїть біля «брами».