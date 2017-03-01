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Новини
16:30
27 березня

Чернівецька область: рятувальники застерегли громадян від спалювання сухої рослинності

13:19
27 березня

Чернівчан запрошують на Міжнародний чемпіонат з кулінарного і кондитерського мистецтва

12:59
27 березня

Промислове виробництво Чернівецької області у січні–лютому 2017 року

12:58
27 березня

Виконання будівельних робіт підприємствами Чернівецької області у січні–лютому 2017 року

12:54
27 березня

Прокуратура Чернівецької області зобов’язала орендаря повернути державі 30 га землі вартістю понад 9 млн грн

12:33
27 березня

Вдосконалено форму реєстраційної заяви платника ПДВ

12:32
27 березня

Дохід від оренди автомобіля треба декларувати

12:29
27 березня

Для субсидій та Е-декларцій чернівчани отримали 1608 довідок про доходи

12:19
27 березня

Від початку березня внаслідок спалювання сухої трави на Буковині вже сталася 41 пожежа

11:36
27 березня

"Чернівцігаз" проводить перевірки для виявлення крадіжок газу

11:10
27 березня

У Чернівцях платники знайомились із податковими новаціями на семінарі

11:10
27 березня

Податкову знижку задекларували 387 чернівчан

11:09
27 березня

Надійність бізнес-партнера легко перевірити

11:07
27 березня

Буковинці скаржаться на невиплату мінімалки в сумі 3200

11:00
27 березня

Трьом акторам Чернівецького драмтеатру ім. О. Кобилянської присвоєно почесне звання «Заслужений артист України»

10:52
27 березня

У Чернівцях відбудеться презентація по навчанню в Англії та Нідерландах

10:43
27 березня

Більше 350 юних буковинців долучилися до Всеукраїнського флешмобу за безпеку дорожнього руху

10:36
27 березня

Законодавчо уточнено статус старости села, селища

10:34
27 березня

Буковинські депутати хочуть перевірити законність приватизації газо- та енергопостачальних підприємств краю

10:26
27 березня

Законодавчо врегульовано питання розгляду справ за участю присяжних

10:20
27 березня

На Калинівському ринку майже у 40 буковинців діагностували відхилення в роботі дихальної системи

16:45
24 березня

Фінансування виплати пенсій на Буковині завершено

16:19
24 березня

У Пенсійному фонді України анонсували про запровадження електронних трудових книжок

15:09
24 березня

У Чернівецькій області протягом доби сталося 4 пожежі

15:08
24 березня

На Буковині піротехніки знешкодили боєприпас часів Першої світової війни

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбулась Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбуласьАнонсована провокація під назвою «УРС на Буковині» («Шатун» на Буковині») не відбулася у понеділок, 20 березня 2017 року.
Відомий у вузьких колах федераліст Олег Хавич зумів розвести довкола себе всіх: активістів, СБУ, представників національних меншин, консулів і дипломатів.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПІДХОДИМО ДО КРАЮ ПІДХОДИМО ДО КРАЮСитуація в Україні погіршується. За все доводиться платити, і нині українці платять за те, що в країні замість проведення справжніх реформ в основному імітувалися глибинні зміни, а суть олігархічно-феодальної держави залишалася тією ж самою. Не зроблено головного - судової реформи. А без наявності справедливого суду, що послуговується довірою і повагою в суспільстві, розвитку позитивних тенденцій годі й очікувати.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявся Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявсяСиловий розгін блокади торгівлі на крові у Торецьку не залишив байдужим нікого з українських людей. Одні різко і однозначно засудили застосування сили проти блокадників. Інші підтримують владу і силовиків. Ті, хто засудили силу і владу та стали на бік блокадників уночі, пішли з шинами до приміщення ОДА та обласних рад. Ті, хто з владою, відразу назвали їх агентами Кремля, «шатунами» та іншими гидотними словами.
У Чернівцях не потрібно було ні захоплювати ОДА, ні палити шини. Мітингувальників серед ночі впустили до приміщення ОДА. Там вони склали вимоги для депутатів.
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Що, Де, Коли
27 березня о 11.00
відбудеться позачергова сесія міської ради, на якій обговорюватимуть результати службового розслідування щодо затримання чиновника-хабарника з управління освіти.
27 березня о 12.00
Цетральна площа (біля пам'ятника Т. Шевченку) відбудеться презентація проекту «Безпечні вулиці».
У рамках заходу чернівчани спілкуватимуться з представниками Патрульної поліції міста просто неба, щоб з’ясувати чи готова громада почати співпрацю заради безпечних вулиць і якою вона бачить цю взаємодію. Мета проекту: налагодити взаємодію відповідальних громадян з представниками Патрульної поліції Чернівців заради безпеки на дорогах. Представляти та реалізовувати проект буде Буковинська агенція регіонального розвитку за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
Програма заходу включатиме:
27 березня о 15.00
в конференц-залі Українського Народного Дому (м.Чернівці, вул. Якова Петровича, 2 – колишня вулиця Ломоносова) відбудеться громадське обговорення на тему оренди комунального майна політичними партіями. Захід організовано Чернівецькою обласною громадською організацією «Комітет виборців».
Під час заходу обговорюватимуть:
28 березня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Олександра Варжевського на тему: "Підготовка до проведення весняно-польових робіт в Чернівецькій області".
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Чернівецька область: рятувальники застерегли громадян від спалювання сухої рослинності

Сьогодні, 16:30 / Коментарів: 0
Половина від усіх пожеж, що сталися від початку місяця на території Чернівецької області, виникли внаслідок спалювання сухої трави на відкритій території. Щоб запобігти у подальшому таким випадкам, а також застерегти людей від небезпечних наслідків від таких пожеж, 27 березня працівники Управління ДСНС України у Чернівецькій області провели роз’яснювальні заходи.

Так, фахівці Путильського районного сектору здійснили обхід житлового сектору у селі Рижа Путильського району, а працівники Новоселицького районного сектору вказали на небезпеку спалювання рослинності соціальним працівникам району, директорам і художнім керівникам будинків культури - повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.

Насамперед, спілкуючись з громадянами, рятувальники розповіли, що за спалювання сухої трави без спеціального дозволу та не у визначеному місці, відповідно до законодавства України, передбачена адміністративна відповідальність. Також вогнеборці пояснили людям, у чому найбільша небезпека від спалювання рослинності. Так, у безвітряну погоду вогонь може розповсюджуватися зі швидкістю до 4 кілометрів за годину, у вітряну – до 30 кілометрів.

Територія таких пожеж протягом 15-30 хвилин збільшується вдвічі-втричі та може становити загрозу перекидання на лісові масиви, будинки та господарські споруди, розташовані поруч. Таким чином, через спалювання сухої трави може бути знищено не тільки рослинність, а й різні будівлі.

Щоб цього не допустити, надзвичайники переконливо попросили людей не спалювати сміття та гілля у ході проведення господарських робіт, а прикопувати його. Окрім цього, рятувальники наголосили місцевим мешканцям бути обережними, розводячи вогонь на подвір’ї за іншої потреби.

Під час роз’яснювальної роботи з соціальними та культпрацівниками, фахівці Управління закликали їх поширювати почуті правила безпеки серед людей, з якими вони співпрацюють, адже таким чином вдасться застерегти від пожеж через спалювання трави та сміття чимало буковинців.
Наостанок зустрічей рятувальники вручили людям застережливі листівки та пам’ятки про заборону спалювання сухостою.



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