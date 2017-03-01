Чернівецька область: рятувальники застерегли громадян від спалювання сухої рослинності

Половина від усіх пожеж, що сталися від початку місяця на території Чернівецької області, виникли внаслідок спалювання сухої трави на відкритій території. Щоб запобігти у подальшому таким випадкам, а також застерегти людей від небезпечних наслідків від таких пожеж, 27 березня працівники Управління ДСНС України у Чернівецькій області провели роз’яснювальні заходи.
Так, фахівці Путильського районного сектору здійснили обхід житлового сектору у селі Рижа Путильського району, а працівники Новоселицького районного сектору вказали на небезпеку спалювання рослинності соціальним працівникам району, директорам і художнім керівникам будинків культури - повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Насамперед, спілкуючись з громадянами, рятувальники розповіли, що за спалювання сухої трави без спеціального дозволу та не у визначеному місці, відповідно до законодавства України, передбачена адміністративна відповідальність. Також вогнеборці пояснили людям, у чому найбільша небезпека від спалювання рослинності. Так, у безвітряну погоду вогонь може розповсюджуватися зі швидкістю до 4 кілометрів за годину, у вітряну – до 30 кілометрів.
Територія таких пожеж протягом 15-30 хвилин збільшується вдвічі-втричі та може становити загрозу перекидання на лісові масиви, будинки та господарські споруди, розташовані поруч. Таким чином, через спалювання сухої трави може бути знищено не тільки рослинність, а й різні будівлі.
Щоб цього не допустити, надзвичайники переконливо попросили людей не спалювати сміття та гілля у ході проведення господарських робіт, а прикопувати його. Окрім цього, рятувальники наголосили місцевим мешканцям бути обережними, розводячи вогонь на подвір’ї за іншої потреби.
Під час роз’яснювальної роботи з соціальними та культпрацівниками, фахівці Управління закликали їх поширювати почуті правила безпеки серед людей, з якими вони співпрацюють, адже таким чином вдасться застерегти від пожеж через спалювання трави та сміття чимало буковинців.
Наостанок зустрічей рятувальники вручили людям застережливі листівки та пам’ятки про заборону спалювання сухостою.