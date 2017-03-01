«Погано жити українцям залишилось рівно 4 роки» – старці з Афону

Старці з Афону зазначили, що вони з гори спостерігають грандіозну подія – становлення України як держави.
Ми живемо в переломну епоху для України, кажуть старці. Можливо, відбувається відтворення Нової Київської Русі, яка ніколи не помре: про це говорить гімн й, звичайно, герб у вигляді пікіруючого сокола на видобуток.
Афонські старці заявили, що Русь абсолютно точно має шанс на своє відродження після 2021 року з центром у Києві. Стартом буде з'єднання на небі Сатурна і Юпітера в день сонцестояння 21 грудня 2020 року (з точки зору зірок – це грандіозне епохальна подія для всіх нас).
Афонські старці додали, що погано жити українцям залишилось рівно 4 роки. З 2021 по 2033 рік почнеться різке зростання економіки, завдяки чому в межах нашої країни станеться нове "китайське диво".
Прийде новий президент – реформатор, який буде високого зросту на "Білому коні" (є навіть пророцтво Ванги з цього приводу) і настільки відродить економіку нашої країни, знищить корупцію, проведе реформи, що нас почнуть поважати в Європі і у всьому світі.
А після 2024-2025 року у нас вже будуть шанси стати повноцінним членом Євросоюзу.
Чекати залишилося вже недовго –зустрічі президентів Порошенко і Путіна восени, після Дня Незалежності, покладуть край конфлікту в Донбасі.
2017 рік може стати переломним у всіх сенсах, економіка почне зростати, почнуться великі інвестиції в нашу країну.
2018 рік – почнеться поступове зростання населення країни, можлива важлива пенсійна, медична реформа.
2019 рік – експансія торговельних відносин з іншими країнами і альянс з ними.
2020 рік – повернення Криму Україні.