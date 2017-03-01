Чернівчанку зарізали у власній оселі

Внаслідок розбійного нападу у Чернівцях загинула жінка. На даний час проводяться першочергові слідчі дії, направлені на встановлення та затримання особи, котра вчинила кримінальне правопорушення - повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Близько 3 години ночі 25 березня до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік проник до квартири в центрі Чернівців і завдав ножових поранень 52-річній жінці. Про інцидент повідомила донька потерпілої, яка теж проживає у даному будинку.
Виїздом на місце події слідчо-оперативна група встановила, що зловмисник проник до помешкання шляхом віджиму металопластикового вікна. Намагаючись заволодіти чужим майном, чоловік напав на господарку. Однак потерпіла здійняла галас і почала чинити активний опір. В ході сутички нападник завдав своїй жертві декілька ударів колото-ріжучим предметом в область рук і тулуба. Злякавшись, що почувши крики потерпілої, хтось прийде на допомогу і його викриють, зловмисник втік з місця злочину.
З проникаючими колото-різаними пораненнями внутрішніх органів жінку було госпіталізовано до лікарні. Незважаючи на вжиті лікарями реанімаційні заходи, внаслідок отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла під час надання медичної допомоги.
Слідчим управлінням ГУНП в Чернівецькій області внесено відомості про дане кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією, передбаченою частиною 2 статті 115 (Умисне вбивство) та частиною 4 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування, поліцейські вживають всіх заходів для встановлення та затримання зловмисника.