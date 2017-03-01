На Буковині в ДТП загинуло двоє людей

Ще двоє потерпілих доставлено до лікарні. Серед них – неповнолітній житель Новоселицького району - повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Трагічна автопригода сталася на об’їзній дорозі Чернівців вранці 27 березня. Рухаючись зі сторони села Коровія у напрямку мікрорайону «Гравітон», 23-річний водій автомобіля «Пежо» виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з легковиком «ВАЗ-2109» під керуванням 28-річного жителя Герцаївського району. На момент зіткнення в автомобілі «ВАЗ» перебували два пасажира – жителі села Зелений Гай Новоселицького району.
В результаті аварії від отриманих травм на місці пригоди загинули водій і 38-річний пасажир «ВАЗу». З травмами різного ступеню важкості до лікарні доставлено водія «Пежо» та 16-річного пасажира «ВАЗу».
Відомості за фактом дорожньо-транспортної пригоди внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Поліцейські з’ясовують всі обставини трагічної автопригоди.