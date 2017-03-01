Чернівчан запрошують на Міжнародний чемпіонат з кулінарного і кондитерського мистецтва

До уваги чернівчан та гостей міста!
Запрошуємо Вас відвідати Міжнародний чемпіонат з кулінарного і кондитерського мистецтва «FoodLandBukovina-2017», який відбудеться 29-31 березня 2017 р. в місті Чернівцях у розважальному центрі «Панорама-Чернівці».
Чемпіонат – це масштабна подія для спеціалістів ресторанного господарства, які прагнуть збагачувати набутий досвід з кулінарного і кондитерського мистецтва.
Міжнародний чемпіонат з кулінарного і кондитерського мистецтва «FoodLandBukovina-2017» проводиться з метою популяризації творчих досягнень у галузі ресторанного господарства, втілення креативних ідей для розширення асортименту кулінарних страв та кондитерських виробів, підвищення рівня підготовки фахівців у сфері ресторанного господарства.
Організаторами заходу є департамент економіки Чернівецької міської ради та ГС «Буковинська гільдія кулінарів».
Участь у чемпіонаті братимуть фахівці з кулінарної та кондитерської майстерності, які продемонструють свої вміння, позмагаються із закордонними колегами, отримають нові знання і досвід професійного спілкування зі світовими зірками кулінарного і кондитерського мистецтва.
До суддівської колегії Міжнародного чемпіонату з кулінарного і кондитерського мистецтва «FoodLandBukovina-2017» входитимуть почесні міжнародні судді WACS, всесвітньо відомі зірки кулінарного мистецтва, які прийняли запрошення і погодилися стати офіційними суддями кулінарних змагань.
Чемпіонат проводитиметься та оцінюватиметься за рекомендаціями Всесвітньої асоціації кулінарних союзів (WACS) за напрямами:
- арт-клас кондитерського та кулінарного мистецтва (художня презентація зразків за попереднім виконанням);
- практичні змагання (безпосередньо на території змагань) індивідуальної та командної форм участі.
В рамках чемпіонату відбудуться майстер-класи з приготування страв та солодощів від провідних шеф-кухарів України та зарубіжжя, буде проходити Великодній ярмарок екопродуктів та крафтової святкової атрибутики, будуть представлені компанії та товаровиробники, дотичні до ресторанної сфери.
Офіційне відкриття чемпіонату відбудеться 29 березня 2017р. об 11:00год. в розважальному центрі «Панорама-Чернівці» (м.Чернівці, вул. Хотинська, 43, 1 поверх).