Промислове виробництво Чернівецької області у січні–лютому 2017 року

Як повідомляє Головне управління статистики Чернівецької області у січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим 2016р. індекс промислової продукції у Чернівецькій області становив 101,0%.
У добувній та переробній промисловості індекс промислової продукції становив 97,9%, у т.ч. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 520,2%, у переробній промисловості – 96,6%.
У січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим 2016р. у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс промислової продукції склав 89,0%, в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 118,3%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 93,2%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 97,6%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 78,9%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 102,9%, у машинобудуванні – 71,7%.
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–лютому п.р. порівняно з січнем–лютим 2016р. індекс промислової продукції становив 104,8%, у т.ч. у виробництві електроенергії – 100,0%.