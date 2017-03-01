Виконання будівельних робіт підприємствами Чернівецької області у січні–лютому 2017 року

У січні–лютому п.р. підприємствами Чернівецької області виконано будівельних робіт на суму 81,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–лютим 2016р. становив 99,9%.
Обсяги робіт, виконаних будівельними підприємствами м.Чернівців становили 75,4% від загальнообласного показника.
У січні–лютому п.р. підприємствами області виконувались роботи з будівництва, реконструкції та ремонту Дністровської ГАЕС, закладів освіти, об’єктів торгівлі та ресторанного господарства, офісних приміщень, житлових будинків та гуртожитків.
У загальному обсязі будівельних робіт частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення становила 89,5%, з капітального та поточного ремонтів – 1,9% та 8,6% відповідно - повідомляє Головне управління статистики Чернівецької області.