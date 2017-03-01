Прокуратура Чернівецької області зобов’язала орендаря повернути державі 30 га землі вартістю понад 9 млн грн

Завдяки принциповій позиції керівника Сторожинецької місцевої прокуратури та відділу представництва прокуратури Чернівецької області рішенням Господарського суду Чернівецької області достроково розірвано укладений між Глибоцькою районною державного адміністрацією та Товариством з обмеженою відповідальністю « ВОК Інвестмент» договір оренди земельної ділянки загальною площею 30 га, розташованої на території Сучевенської селищної ради Глибоцького району Чернівецької області - інформує прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Підставою для звернення прокурора до суду в інтересах держави в особі Глибоцької районної державної адміністрації та Сучевенської сільської ради, стала систематична несплата суб’єктом господарської діяльності орендної плати за користування земельною ділянкою. Заборгованість на момент подання позовної заяви складала близько 89 000 грн.
Встановлено, що 27.02.2008 Глибоцька районна державна адміністрація уклала договір оренди з Товариством з обмеженою відповідальністю «ВОК Інвестмент», відповідно до якого товариству надано в платне користування 4 земельні ділянки загальною площею 30 га, оціночна вартість яких станом на 2017 рік сягає понад 9 млн. грн.
Упродовж 36 місяців товариство не сплачувало орендну плату, чим порушило умови договору.
Судом вирішено вилучити вказану земельну ділянку з користування суб’єкта господарювання та повернути державі в особі Глибоцької районної державної адміністрації.