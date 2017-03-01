Вдосконалено форму реєстраційної заяви платника ПДВ

Чернівецька ОДПІ інформує про те, що з 20 березня 2017 року набрали чинності зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, внесені наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2016 року №1125.
Зокрема, вдосконалено та спрощено форму реєстраційної заяви платника ПДВ за формою №1-ПДВ. У разі добровільної реєстрації платником ПДВ та у разі перереєстрації, особа подаватиме лише один (перший) аркуш заяви.
У новій формі заяви виключено відомості щодо:
- найменування контролюючого органу, де здійснюється реєстрація або перереєстрація платника;
- місцезнаходження (місця проживання) платника (за винятком перереєстрації у зв’язку із зміною місцезнаходження (місця проживання));
- контактних телефонів заявника та відповідальних осіб платника;
- кількості працюючих.