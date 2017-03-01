Дохід від оренди автомобіля треба декларувати

У разі отримання фізичною особою у 2016 році доходу від надання в оренду легкового автомобіля іншій фізичній особі, яка не зареєстрована як самозайнята особа, тобто не є суб’єктом підприємницької діяльності або особою, яка не займається незалежною професійною діяльністю, така особа повинна надати до територіального органу ДФС за місцем реєстрації річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2016 рік у термін не пізніше 3 травня 2017 року - повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Отриману суму доходу громадянин повинен відобразити у графі 3 рядку 10.3 розділу II Декларації, а суму податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) у розмірі 18% та військового збору (далі - ВЗ) у розмірі 1,5% від доходу, що підлягають сплаті платником самостійно, – у графах 6 та 7 відповідно рядку 10.3 Декларації.
Загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу (рядок 10.1 + рядок 10.2 + рядок 10.3 + рядок 10.4 + рядок 10.5 + рядок 10.6 + рядок 10.7 + рядок 10.8 + рядок 10.9) відображається у графі 3 рядку 10 розділу II Декларації.
У графах 6 та 7 рядку 10 Декларації відображається загальна сума нарахованого ПДФО та ВЗ відповідно, що підлягають сплаті самостійно фізичною особою (сума значень граф 6 та 7 відповідно рядків з 10.2 по 10.9).
Крім того,
- у графі 7 розділу «Відомості про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду)» Декларації проставляється позначка «Х» про надання майна в оренду;
- у графі 2 «Категорії об’єктів» цього ж розділу Декларації зазначається категорія «7» – автомобілі легкові, а також у відповідних графах зазначається марка (модель) автомобіля, рік його випуску.
Загальна сума податкових зобов’язань з ПДФО, нарахована до сплати за результатами декларування, відображається у рядку 18 розділу VI Декларації, яка тотожна графі 6 рядка 10 розділу II Декларації.
Загальна сума податкових зобов’язань з ВЗ, що підлягає сплаті за результатами декларування, відображається у рядку 23.1 розділу VI Декларації, яка дорівнює графі 7 рядка 10 розділу II Декларації .
Нагадуємо, що останній день сплати нарахованих самостійно фізичною особою податкових зобов’язань з ПДФО та ВЗ на доходи, отримані у 2016 році та задекларовані у поточному році – 31 липня 2017 року.