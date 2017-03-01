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Новини
16:30
27 березня

Чернівецька область: рятувальники застерегли громадян від спалювання сухої рослинності

13:19
27 березня

Чернівчан запрошують на Міжнародний чемпіонат з кулінарного і кондитерського мистецтва

12:59
27 березня

Промислове виробництво Чернівецької області у січні–лютому 2017 року

12:58
27 березня

Виконання будівельних робіт підприємствами Чернівецької області у січні–лютому 2017 року

12:54
27 березня

Прокуратура Чернівецької області зобов’язала орендаря повернути державі 30 га землі вартістю понад 9 млн грн

12:33
27 березня

Вдосконалено форму реєстраційної заяви платника ПДВ

12:32
27 березня

Дохід від оренди автомобіля треба декларувати

12:29
27 березня

Для субсидій та Е-декларцій чернівчани отримали 1608 довідок про доходи

12:19
27 березня

Від початку березня внаслідок спалювання сухої трави на Буковині вже сталася 41 пожежа

11:36
27 березня

"Чернівцігаз" проводить перевірки для виявлення крадіжок газу

11:10
27 березня

У Чернівцях платники знайомились із податковими новаціями на семінарі

11:10
27 березня

Податкову знижку задекларували 387 чернівчан

11:09
27 березня

Надійність бізнес-партнера легко перевірити

11:07
27 березня

Буковинці скаржаться на невиплату мінімалки в сумі 3200

11:00
27 березня

Трьом акторам Чернівецького драмтеатру ім. О. Кобилянської присвоєно почесне звання «Заслужений артист України»

10:52
27 березня

У Чернівцях відбудеться презентація по навчанню в Англії та Нідерландах

10:43
27 березня

Більше 350 юних буковинців долучилися до Всеукраїнського флешмобу за безпеку дорожнього руху

10:36
27 березня

Законодавчо уточнено статус старости села, селища

10:34
27 березня

Буковинські депутати хочуть перевірити законність приватизації газо- та енергопостачальних підприємств краю

10:26
27 березня

Законодавчо врегульовано питання розгляду справ за участю присяжних

10:20
27 березня

На Калинівському ринку майже у 40 буковинців діагностували відхилення в роботі дихальної системи

16:45
24 березня

Фінансування виплати пенсій на Буковині завершено

16:19
24 березня

У Пенсійному фонді України анонсували про запровадження електронних трудових книжок

15:09
24 березня

У Чернівецькій області протягом доби сталося 4 пожежі

15:08
24 березня

На Буковині піротехніки знешкодили боєприпас часів Першої світової війни

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбулась Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбуласьАнонсована провокація під назвою «УРС на Буковині» («Шатун» на Буковині») не відбулася у понеділок, 20 березня 2017 року.
Відомий у вузьких колах федераліст Олег Хавич зумів розвести довкола себе всіх: активістів, СБУ, представників національних меншин, консулів і дипломатів.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПІДХОДИМО ДО КРАЮ ПІДХОДИМО ДО КРАЮСитуація в Україні погіршується. За все доводиться платити, і нині українці платять за те, що в країні замість проведення справжніх реформ в основному імітувалися глибинні зміни, а суть олігархічно-феодальної держави залишалася тією ж самою. Не зроблено головного - судової реформи. А без наявності справедливого суду, що послуговується довірою і повагою в суспільстві, розвитку позитивних тенденцій годі й очікувати.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявся Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявсяСиловий розгін блокади торгівлі на крові у Торецьку не залишив байдужим нікого з українських людей. Одні різко і однозначно засудили застосування сили проти блокадників. Інші підтримують владу і силовиків. Ті, хто засудили силу і владу та стали на бік блокадників уночі, пішли з шинами до приміщення ОДА та обласних рад. Ті, хто з владою, відразу назвали їх агентами Кремля, «шатунами» та іншими гидотними словами.
У Чернівцях не потрібно було ні захоплювати ОДА, ні палити шини. Мітингувальників серед ночі впустили до приміщення ОДА. Там вони склали вимоги для депутатів.
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Що, Де, Коли
27 березня о 11.00
відбудеться позачергова сесія міської ради, на якій обговорюватимуть результати службового розслідування щодо затримання чиновника-хабарника з управління освіти.
27 березня о 12.00
Цетральна площа (біля пам'ятника Т. Шевченку) відбудеться презентація проекту «Безпечні вулиці».
У рамках заходу чернівчани спілкуватимуться з представниками Патрульної поліції міста просто неба, щоб з’ясувати чи готова громада почати співпрацю заради безпечних вулиць і якою вона бачить цю взаємодію. Мета проекту: налагодити взаємодію відповідальних громадян з представниками Патрульної поліції Чернівців заради безпеки на дорогах. Представляти та реалізовувати проект буде Буковинська агенція регіонального розвитку за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
Програма заходу включатиме:
27 березня о 15.00
в конференц-залі Українського Народного Дому (м.Чернівці, вул. Якова Петровича, 2 – колишня вулиця Ломоносова) відбудеться громадське обговорення на тему оренди комунального майна політичними партіями. Захід організовано Чернівецькою обласною громадською організацією «Комітет виборців».
Під час заходу обговорюватимуть:
28 березня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Олександра Варжевського на тему: "Підготовка до проведення весняно-польових робіт в Чернівецькій області".
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Дохід від оренди автомобіля треба декларувати

Сьогодні, 12:32 / Коментарів: 0
Дохід від оренди автомобіля треба декларуватиУ разі отримання фізичною особою у 2016 році доходу від надання в оренду легкового автомобіля іншій фізичній особі, яка не зареєстрована як самозайнята особа, тобто не є суб’єктом підприємницької діяльності або особою, яка не займається незалежною професійною діяльністю, така особа повинна надати до територіального органу ДФС за місцем реєстрації річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2016 рік у термін не пізніше 3 травня 2017 року - повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Отриману суму доходу громадянин повинен відобразити у графі 3 рядку 10.3 розділу II Декларації, а суму податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) у розмірі 18% та військового збору (далі - ВЗ) у розмірі 1,5% від доходу, що підлягають сплаті платником самостійно, – у графах 6 та 7 відповідно рядку 10.3 Декларації.

Загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу (рядок 10.1 + рядок 10.2 + рядок 10.3 + рядок 10.4 + рядок 10.5 + рядок 10.6 + рядок 10.7 + рядок 10.8 + рядок 10.9) відображається у графі 3 рядку 10 розділу II Декларації.

У графах 6 та 7 рядку 10 Декларації відображається загальна сума нарахованого ПДФО та ВЗ відповідно, що підлягають сплаті самостійно фізичною особою (сума значень граф 6 та 7 відповідно рядків з 10.2 по 10.9).

Крім того,
- у графі 7 розділу «Відомості про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду)» Декларації проставляється позначка «Х» про надання майна в оренду;

- у графі 2 «Категорії об’єктів» цього ж розділу Декларації зазначається категорія «7» – автомобілі легкові, а також у відповідних графах зазначається марка (модель) автомобіля, рік його випуску.

Загальна сума податкових зобов’язань з ПДФО, нарахована до сплати за результатами декларування, відображається у рядку 18 розділу VI Декларації, яка тотожна графі 6 рядка 10 розділу II Декларації.

Загальна сума податкових зобов’язань з ВЗ, що підлягає сплаті за результатами декларування, відображається у рядку 23.1 розділу VI Декларації, яка дорівнює графі 7 рядка 10 розділу II Декларації .

Нагадуємо, що останній день сплати нарахованих самостійно фізичною особою податкових зобов’язань з ПДФО та ВЗ на доходи, отримані у 2016 році та задекларовані у поточному році – 31 липня 2017 року.
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