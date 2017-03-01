Для субсидій та Е-декларцій чернівчани отримали 1608 довідок про доходи

Цього року чернівчани активно звертались до Центру обслуговування платників Чернівецької ОДПІ з метою отримання довідки про доходи. Зокрема, протягом січня-лютого податківці видали 1608 відповідних довідок. Це на 1417, або у 8,4 рази більше, ніж торік. Більшість довідок відвідувачі отримували з метою оформлення житлових субсидій та заповнення Е-декларацій - повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Кожен громадянин України може звернутися до органу ДФС за своїм місцем проживання, місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування для отримання відомостей про суми одержаних доходів. Контролюючий орган протягом 5 робочих днів з дня звернення фізичної особи надає відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.
Чернівецька ОДПІ звертає увагу громадян на те, що з метою декларування доходів за минулий рік фізичні особи мають можливість отримати довідку про свої доходи за допомогою електронного сервісу ДФС України «Електронний кабінет платника».
Для отримання довідки про доходи необхідно зайти на головну сторінку Електронного кабінету платника (далі - ЕКП): через веб - портал ДФС України (http://sfs.gov.ua/) або набравши в адресному рядку браузеру: http://cabinet.sfs.gov.ua.
Вхід до особистого кабінету здійснюється з використанням електронного цифрового підпису, який можна отримати у будь - якому Акредитованому центрі сертифікації ключів http://acskidd.gov.ua/) або в банківських установах та організаціях.