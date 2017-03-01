Рятувальники витягнули чернівчанина, який зачепився за металеву огорожу, перелазячи через нею

За інформацією прес-служби Управління ДСНС України у Чернівецькій області 25 березня до Служби порятунку надійшло повідомлення, що на вул. Банковій у місті Чернівці перебуває на металевій огорожі та не може самостійно злізти 35-річний чоловік. Як виявилося, чоловік намагався перелізти через паркан та з власної необережності зачепився за нього.
За викликом на місце події прибули рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини № 1. Надзвичайники, використовуючи спеціальний механізований інструмент, розпилили металевий паркан та допомогли чоловіку спуститися, після чого передали потерпілого до рук медичних працівників.
Лікарі оглянули травмованого та госпіталізували чоловіка до реанімаційного відділенні лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівці.