Протягом вихідних на території області сталося 6 пожеж, 4 з них виникли через загорання сухої трави на відкритій території.
Так, 24 березня горіла суха трава у селі Нова Олексіївка Сокирянського району; а 25 березня – поблизу хутора Фундоя у селі Драченці Кіцманського району, у місті Чернівці на вул. Героїв Майдану. Того ж дня сталося загорання сухої рослинності за межами населеного пункту поблизу села Магала Новоселицького району. На щастя, у всіх випадках пожежа сталася далеко від помешкань місцевих жителів, тому вогонь не загрожував перекиданням на будівлі. Усі пожежі було ліквідовано пожежно-рятувальними підрозділами. Вогнем було знищено суху траву та гілля - повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Загалом від початку березня внаслідок спалювання сухої трави на Буковині вже сталася 41 пожежа, тобто це половина всіх пожеж, які мали місце у Чернівецькій області за цей період. Під час таких пожеж від вогню було врятовано 2 будівлі, 4 споруди було знищено та 1 пошкоджено. Управління ДСНС України у Чернівецькій області застерігає, що для виникнення подібних пожеж достатньо необережно кинутого недопалку чи сірника, або необережного поводження з вогнем при розведенні багаття. Тому слід бути дуже обережними, щоб поривами вітру вогонь не поширився на значну площу та не завдав шкоди.
Пам’ятайте, що основні правила пожежної без¬пеки нескладні і не вимагають ніяких матеріальних витрат, проте їх своєчасне й ре-тельне виконання дозволить вберегтися від біди.