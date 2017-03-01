"Чернівцігаз" проводить перевірки для виявлення крадіжок газу

Останнім часом на території Чернівецької області все частіше виявляються випадки несанкціонованого відбору газу шляхом самовільного приєднання до газових мереж, а також факти втручання в роботу газового лічильника з метою спотворення його показань. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Чернівцігаз".
Нагадуємо, що природний газ є державною власністю, а його крадіжка тягне за собою кримінальну відповідальність у відповідності до ст. 185 Кримінального Кодексу України, що передбачає штраф у сумі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або, навіть, позбавлення волі терміном до 3 років.
Задля більш ефективного виявлення та усунення фактів крадіжки газу, ПАТ «Чернівцігаз» вже розпочало ряд додаткових перевірок з використанням сучасного обладнання для визначення об’єктів споживачів та ділянок газопроводів, на яких фіксується розбаланс обсягів блакитного палива.Закликаємо споживачів повідомляти про відомі їм факти несанкціонованого відбору газу або самовільне втручання в роботу приладів обліку газу за телефоном (0372) 549004 або електронною поштою infobezpeka@cvgas.com.ua.
Конфіденційність та винагороду у розмірі 10% від стягненої суми збитків гарантуємо!