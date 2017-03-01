У Чернівцях платники знайомились із податковими новаціями на семінарі

Нещодавно у Чернівцях відбувся традиційний семінар для платників. Бухгалтери та підприємці вивчали актуальні питання податкового законодавства.
Фахівці Чернівецької ОДПІ розповіли про зміни в оподаткуванні фізичних осіб, новації в адмініструванні податку на додану вартість. Детально розглянули зміни податкової накладної, звітності з ПДВ та порядку її заповнення, що затверджені наказом МФУ від 23.02.2017 № 276 та набрали чинності з 1 березня 2017 року.
Також було висвітлено питання на семінарі й стосовно екологічного податку, рентної плати, плати за землю, податку на нерухоме майно, транспортного та акцизного податків.
Крім цьогорічних податкових новацій, присутніх поінформували про кампанію декларування, за якою окремі категорії фізичних осіб зобов'язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи, або мають право подати декларації для отримання податкової знижки.
Також, слухачів було ознайомлено із останніми податковими роз’ясненнями ДФС України. Обговорено порядок подання звітності платниками податку на прибуток та неприбутковими установами і організаціями.
Акцентовано увагу присутніх на можливості використання в роботі різноманітних електронних сервісів, що розміщенні на веб-порталі ДФС України, зокрема мова йшла про електронний кабінет платника податків.
Завершення семінару відбулось у форматі запитань - відповідей та активної дискусії. Учасники заходу адресували податківцям низку запитань щодо порушених тем, на які отримали вичерпні та лаконічні відповіді.