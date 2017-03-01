Надійність бізнес-партнера легко перевірити

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що нагадує суб’єктам господарювання, що на офіційному веб - порталі ДФС України діє електронний сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес - партнера» (http://sfs.gov.ua/businesspartner).
Цей сервіс надає можливість за кодом ЄДРПОУ отримати інформацію про назву платника податків та про його перебування на обліку в органах державної фіскальної служби. Окрім цього, можна перевірити надійність ділових партнерів, як фізичних так і юридичних осіб, у частині сумлінності сплати ними податків до бюджету, тобто наявності чи відсутності податкового боргу.
Для цього достатньо знати код ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи) або точну назву партнера, ввести відому інформацію в одне з відповідних полів. За цією інформацією система здійснить пошук із баз даних, доступних для публічного використання, та повідомить про результати пошуку.
Оновлення інформації на сайті щодо стану розрахунків платника податків з бюджетом (про наявність заборгованості) відбувається щоденно, крім вихідних та святкових днів, після проведення розрахунків зведених показників у центральній базі даних за результатами попереднього банківського дня - інформує Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.