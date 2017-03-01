Буковинці скаржаться на невиплату мінімалки в сумі 3200

Через недотримання роботодавцями Буковини при оплаті працівникам розміру мінімальної заробітної плати до Управління Держпраці адресовано 35 звернень
Про це на засідання міжвідомчої робочої групи питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства щодо мінімальної заробітної плати у Чернівецькій області, повідомила заступник начальника Управління Держпраці Галина Кушнір.
Посадовець підкреслила, що питання додержання законодавства про працю в частині дотримання розміру мінімальної заробітної плати (із першого січня вона становить 3 200 гривень) вивчається головними державними інспекторами Управління у ході кожної планової перевірки. Загалом за два місяці 2017 року проведено 35 заходів державного нагляду. Порушень щодо недотримання мінімальної заробітної плати в розмірі 3 200 гривень не виявлено.
З метою моніторингу ситуації з виплатою мінімальної заробітної плати та оперативного реагування на скарги громадян щодо порушення керівниками підприємств їхніх трудових прав, в Управління Держпраці у Чернівецькій області проводиться щоденний аналіз звернень. Станом на завершення другої декади березня, на адресу відомства надійшло 35 звернень щодо недотримання при оплаті працівникам розміру мінімальної заробітної плати, із них - 33 звернення надійшло через Урядовий контактний центр.
Фахівцями Держпраці розглянуто 31 звернення, чотири залишено без розгляду через анонімність авторів.
За результатами розгляду звернень, надано 21 роз’яснення, по семи зверненнях інспекторами Держпраці проведено перевірки. У ході їх проведення порушень щодо дотримання виплати мінімальної заробітної плати не виявлено.
Галина Кушнір також зазначила, що з метою здійснення ефективного контролю за дотриманням законодавства про працю, за належним оформлення трудових відносин роботодавцями області, між Управлінням Держпраці, Головним управлінням Пенсійного Фонду України та Головним управлінням Державної фіскальної служби у Чернівецькій області налагоджено тісну співпрацю. У січні 2017 року між відомствами погоджено План спільних дій з виявлення фактів використання праці неоформлених працівників на 2017 рік. Цим планом передбачено проведення спільної роботи з виявленню нелегальної зайнятості та інших порушень трудового законодавства, а також обмін інформацією щодо суб’єктів господарювання - порушників трудового законодавства.
На підставі отриманих матеріалів щодо роботодавців, котрі виплачують своїм працівникам заробітну плату меншу, ніж це передбачено чинними соціальними стандартами, у минулому, 2016, році проведено 86 позапланових перевірок; за січень - лютий 2017 року - 30 аналогічних заходів державного нагляду.