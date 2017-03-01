Мотоцикл для мотокросу у подарунок отримав найкращий спортсмен Буковини

26 березня, за участі очільника виконавчої влади області Олександра Фищука, у селі Борівці Кіцманського району відбувся ІІ етап Кубку України з мотокросу Західного регіону.
На трасі змагалися близько 60 спортсменів різних вікових категорій, класифікацій, ветерани та аматори мотоспорту зі Житомирської, Рівненської, Вінницької, Хмельницької, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей - повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.
Відкрили ІІ етап Кубку України з мотокросу Західного регіону голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук та президент обласної асоціації «Техноспорт» Василь Каглянчук.
У рамках урочистої частини Олександр Фищук вручив мотоцикл для мотокросу (КТМ 125) найкращому спортсмену області, 16-річному Максиму Купіну з села Киселів Кіцманського району, який врешті переміг в абсолютному заліку.
Як зазначають в асоціації, Максим з 12 років займається мотокросом, вигравав чемпіонати України з кантрі-мотокросу, призер Кубку України та міжнародних змагань.
Наймолодші учасники змагань – це юні спортсмени від 5 років, найстаршим – понад 60 років,окрім того, беруть участь жінки та дівчата.
«Буковина – це перспективний туристичний регіон, а мотокрос – надзвичайно видовищний та екстремальний вид спорту, який здатен привабити туристів не лише з України, а й з сусідніх країн», - зазначив Олександр Фищук.
Нагадаємо, Олександр Фищук є головою Почесної Ради обласної асоціації «Техноспорт».