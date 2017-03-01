26 березня, з нагоди Міжнародного дня театру в Чернівецькому академічному обласному музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської відбулися урочистості, участь у яких взяв голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук - повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.
Керівник виконавчої влади краю привітав працівників театру з професійним святом, зауваживши, що впродовж багатьох років високопрофесійна, стабільна й ефективна робота творчого колективу театру сприяє духовному відродженню, розвитку та популяризації українського національного театрального мистецтва. «Історія творчого колективу театру налічує вже 86-й театральний сезон, кожен з яких супроводжується новими виставами, відкриттям нових імен, чудовою грою визнаних майстрів сцени, - зазначив посадовець. - Вагомими культурно-мистецькими подіями останнього року в діяльності театру стало проведення XІ Регіонального фестивалю комедії «Золоті оплески Буковини», обмінних гастролей у Києві, Тернополі, Івано-Франківську, Львові, Вінниці, Житомирі, Хмельницьку. Чернівчани пишаються своїм театром, його історією та здобутками. Театр відповідає своїм шанувальникам щирою любов’ю, прагне викликати у них цікаві роздуми, глибоке осмислення складних процесів сучасного буття, подарувати своєю творчістю естетичну насолоду».
Голова облдержадміністації побажав театралам натхнення, благодатних умов для розвитку таланту, втілення творчих задумів, для плідної та успішної праці на творчій ниві, загального визнання, вдалих ролей і яскравих вистав.
Трьом акторам Чернівецького академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. О. Кобилянської – Оксані Івахнюк, В’ячеславу Стаханову та Миколі Гоменюку – Олександр Фищук вручив державні нагороди: їм присвоєно почесне звання «Заслужений артист України».
Відтак, колектив театру подарував присутнім прем’єрну виставу «Слуги і сніг» за твором відомої англійської письменниці Айріс Мердок.