1 квітня 2017 року у Чернівцях відбудеться презентація по навчанню в Англії та Нідерландах.
Запрошуємо студентів, школярів та їх батьків, що бажають почати навчання цього року, на презентацію. Протягом заходу ви детально дізнаєтесь про систему освіти Англії та Голландії, умови вступу у школи та університети, про вартість навчання та про можливості працевлаштування.
Презентація відбудеться 1 квітня о 16:30 в конференц-залі Bukovyna-Hall за адресою м.Чернівці вул. Головна, 141.
Презентація буде цікавою для тих, хто планує почати навчання цього року, але ще не вибрав спеціальність, університет або країну.
Реєстрація на захід обов'язкова.
Навчання в Англії та Голландії є платним. Гранти представлені не будуть, але є можливість отримання знижок на навчання талановитим абітурієнтам!
Чекаємо на вас!
Ви можете зареєструватись на презентацію, заповнивши форму http://www.studentstudy.com.ua/events/50/register
або через електронну пошту marta@studentstudy.com.ua
. Питання можна задати за телефонами +38050 691 4808 +38093 115 1212, +38098 112 1515.