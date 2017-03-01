На кордоні з Румунією чергові випадки затримань сигарет

Протягом кількох днів прикордонниками Чернівецького загону затримано ряд осіб та понад 50 ящиків тютюнових виробів, які правопорушники намагалися в різний спосіб переправити через українсько-румунський кордон - повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Так, цієї суботи прикордонниками відділу «Красноїльськ» в ході відпрацювання випереджувальної інформації, що надійшла від місцевого населення, вдалося упередити спробу незаконного переміщення 20 ящиків сигарет через кордон. Спочатку прикордонним нарядом було виявлено 10 ящиків тютюнових виробів, прихованих під гіллям хвойних дерев. А згодом, службовий собака «Аякс» по залишеним слідам правопорушників вивів прикордонників на іншу половину контрабандного курива.
Того ж дня прикордонниками відділу «Селятин» було затримано двох молодиків з числа місцевих мешканців. 19- та 21-річні хлопці, подолавши загороджувальний паркан, намагались потрапити до лінії державного кордону та, скоріш за все, збирали інформацію про маневри прикордонних нарядів. Тепер чоловікам доведеться відповідати за порушення прикордонного режиму та спробу подолання державного кордону.
Ще понад 30 ящиків сигарет було затримано днем раніше прикордонниками цих же відділів «Красноїльськ» та «Селятин». Нагадаємо, що під час патрулювання прилеглої території прикордонниками відділу «Красноїльськ» було виявлено замасковану схованку, в якій було 6 ящиків сигарет марки «Марбле». А по обіді, на цьому ж напрямку, було виявлено ще 4 ящики із куривом. І вже увечері прикордонниками того ж відділу «Красноїльськ» за інформацією оперативних підрозділів Західного регіонального управління було виявлено схованку із 20 пакунками сигарет.
Крім того, на ділянці відділу «Селятин» прикордонниками Чернівецького загону у взаємодії із прикордонною поліцією Румунії, було припинено спробу переміщення близько десяти пакунків тютюнових виробів.
Усі виявлені тютюнові вироби в подальшому буде передано представникам ДФС у Чернівецькій області, а порушники понесуть покарання відповідно до чинного законодавства.