Більше 350 юних буковинців долучилися до Всеукраїнського флешмобу за безпеку дорожнього руху

Щоб привернути увагу громадян до необхідності дотримання правил дорожнього руху 24 березня на Центральній площі Чернівців відбувся танцювальний флешмоб.
За ініціативи Національної поліції України 20 березня стартував Всеукраїнський флешмоб, мета якого – привернути увагу суспільства до проблем у сфері безпеки дорожнього руху. Проведення заходів координують працівники регіональних підрозділів Управлінь превентивної діяльності та патрульної поліції.
Тематичні флешмоби вже відбулися в Миколаєві, Одесі, Вінниці і Хмельницькому, який передав естафету Чернівцям. А фінішуватимуть заходи 21 квітня у Києві. Про це інформує відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Під звуки поліцейських сирен на Центральній площі Чернівців о 13 годині раптом з’явилися переможці Всеукраїнських змагань юних інспекторів руху – команда «Стоп-кадр» Берегометської гімназії. Про важливість неухильного дотримання правил дорожнього руху учні розповіли присутнім у притаманній їм яскравій манері: з піснями, танцями і самобутнім гумором.
На зміну юним інспекторам руху на площу вийшли танцювальні колективи Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини». У спільному з поліцейськими танці діти продемонстрували необхідність бути пильними на дорозі та не відволікатися на мобільні телефони під час руху.
На завершення заходу учасники флешмобу написали побажання на естафетному прапорі акції, а взамін отримали його зменшені копії. Разом з іншим символом флешмобу – іграшковим Інспектором Гривою, прапор «За безпеку дорожнього руху» з Буковини попрямує на Тернопільщину.
За словами інспектора з профілактики дорожньо-траспортного травматизму Управління превентивної діяльності ГУНП в Чернівецькій області Наталії Кирилюк, мета флешмобу – довести до громадян України необхідність правильно поводитися на проїжджій частині дороги і пам’ятати, що правила дорожнього руху – це закон життя.
Поліція Буковини закликає всіх учасників дорожнього руху до дисципліни на автошляхах держави.