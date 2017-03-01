У Чернівецькій області поліцейські вилучили холодну зброю та боєприпаси

Що, Де, Коли

у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) триватиме тиждень «Видавництва Старого Лева» . Захід відбувається у рамках нового проекту Міжнародної літературної корпорації MERIDIAN CZERNOWITZ та Літературного целанівського центру «Тиждень видавництва». Його ідея полягає в тому, що в Чернівцях щомісяця проходитимуть презентації нових книжок одного з провідних українських видавництв. Першим стало «Видавництво Фоліо» з Харкова, на черзі – «Видавництво Старого Лева» зі Львова. Наступними будуть «Vivat», «Основи» та інші.

ПРОГРАМА ЗАХОДІВ:

відбудеться позачергова сесія міської ради , на якій обговорюватимуть результати службового розслідування щодо затримання чиновника-хабарника з управління освіти.

Цетральна площа (біля пам'ятника Т. Шевченку) відбудеться презентація проекту «Безпечні вулиці» .

У рамках заходу чернівчани спілкуватимуться з представниками Патрульної поліції міста просто неба, щоб з’ясувати чи готова громада почати співпрацю заради безпечних вулиць і якою вона бачить цю взаємодію. Мета проекту: налагодити взаємодію відповідальних громадян з представниками Патрульної поліції Чернівців заради безпеки на дорогах. Представляти та реалізовувати проект буде Буковинська агенція регіонального розвитку за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Програма заходу включатиме:

в конференц-залі Українського Народного Дому (м.Чернівці, вул. Якова Петровича, 2 – колишня вулиця Ломоносова) відбудеться громадське обговорення на тему оренди комунального майна політичними партіями. Захід організовано Чернівецькою обласною громадською організацією «Комітет виборців».

Під час заходу обговорюватимуть:

