У ході проведення профілактичних заходів у Чернівецькій області поліцейські вилучили холодну зброю та боєприпаси - повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.
23 березня об 11.00 працівники сектору превентивної діяльності Шевченківського відділення поліції вилучили 11 набоїв калібру 7,62 мм під час санкціонованого обшуку житла 27-річного чернівчанина.
Цього ж дня приблизно о 17.00 у Заставнівському районі працівники сектору превентивної діяльності спільно з відділом безпеки дорожнього руху в ході проведення оперативно-профілактичного відпрацювання вилучили гранату РГД-5 та запал до гранати УЗРГМ. Боєприпаси поліцейські знайшли під час огляду автомобіля марки «ВАЗ 2121», водій якого - 20-річний місцевий житель.
Ввечері у Заставнівському відділенні поліції працівники сектору превентивної діяльності в ході оперативно-профілактичного відпрацювання вилучили металевий кастет. Предмет холодної зброї був виявлений під час поверхневого огляду 23-річного місцевого мешканця.
За даними фактами відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Вилучене поліцейські направили до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.