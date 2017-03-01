Інваліди АТО самостійно обиратимуть прийнятне для них житло

21 лютого Урядом прийнято постанову «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей».
Зазначеним актом внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів від 19.10.2016 №719 «Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов» з метою розширення кола осіб, яким може бути виплачено грошову компенсацію за належне їм житло. Зокрема, внесеними змінами таке право надано особам, які брали участь у добровольчих батальйонах, та особам, які здійснювали волонтерську діяльність в районі проведення антитерористичної операції.
Нагадаємо, Урядом з метою самостійного вибору та закупівлі житла розроблено механізм цільової грошової компенсації для придбання житла деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членам їх сімей.
Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» передбачено право першочергового забезпечення житлом осіб, що отримали інвалідність внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції.
Зокрема, право щодо самостійного обрання та купівлі житла надано сім’ям загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також особам з інвалідністю І-ІІ групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та особам, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов.
Вказана категорія осіб самостійно обиратиме найбільш прийнятне для них житло та купуватиме його за рахунок коштів грошової компенсації наданої Урядом.
Це надасть змогу ефективно використовувати бюджетні кошти та уникнути незадоволення житлом, придбаним органами державної влади, для вищезазначеної категорії населення.
Галина ПШЕНИЧКО
головний спеціаліст відділу реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти
Головного територіального управління юстиції
у Чернівецькій області