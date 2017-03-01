У Пенсійному фонді України анонсували про запровадження електронних трудових книжок

У пенсійній службі краю повідомили, що невдовзі запровадять електронні трудові книжки. Це дасть змогу покращити якість та доступність надання послуг громадянам та дозволить пенсіонерам звертатися в органи Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації.
За словами начальника Головного управління Михайла Романіва, таку систему створять на базі Реєстру застрахованих осіб, в якому вже є інформація про прийняття та звільнення з роботи. Наступний крок – доповнити базу відсутньою інформацією і запустити послугу «Електронна трудова книжка». Такий документ, на відміну від паперового, буде неможливо сфальсифікувати, адже паперову трудову завжди можна втратити після «поганого» звільнення.
До запровадження електронної книжки буде діяти й стара, паперова, допоки рішення про її скасування не приймуть на відповідному законодавчому рівні. Наразі Пенсійний фонд України працює над вдосконаленням документальної бази для запуску таких книжок.