На Буковині піротехніки знешкодили боєприпас часів Першої світової війни

22 березня у селі Чорний Потік Заставнівського району на території пасовища місцевим мешканцем було виявлено вибухонебезпечний предмет. Фахівці групи піротехнічних робіт, які прибули за викликом, оглянули знахідку та встановили, що це артилерійський снаряд калібру 76 мм часів І Світової війни. Піротехніки вилучили та знешкодили вибухонебезпечний предмет у встановленому порядку.
Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Зважаючи на те, що такі небезпечні знахідки трапляються навесні, коли люди, впорядковуючи свої ділянки, розкопують землю, Управління ДСНС України у Чернівецькій області закликає громадян бути обережними. Помітивши підозрілу знахідку, не чіпайте її. Огородіть місце виявлення предмета підручними засобами яскравих кольорів та повідомте про вибухонебезпечний предмет за номером 101 або 102. Пам’ятайте, що недотримання правил безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів може призвести до травмування чи трагічних наслідків.