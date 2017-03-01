Шановні чернівчани!
Терміново потрібна допомога начальнику відділу комп’ютерно-технічного забезпезпечення Чернівецької міської ради Манілічу Валерію Сильвестровичу, якому встановлено страшний діагноз – пухлина головного мозку.
Прохання до всіх небайдужих допомогти родині в цій складній ситуації, яка вимагає негайного оперативного втручання та
дороговартісного лікування їхнього чоловіка і батька.
Кошти можна переказати на картку дружини Валерія Сильвестровича, Маніліч Романії Теодорівні.
Також скринька для збору коштів буде знаходитись у відділі компютерно-технічного забезпечення міської ради (каб.212).Картка Приватбанку:
4149499648536173
Маніліч Романія Теодорівна