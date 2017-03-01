Уляну Супрун у Магалі роззули

Сьогодні, 24 березня, у Чернівцькій області перебуває в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Кажуть, вона тут майже інкогніто, на Буковині вона перебуває без жодного офіціозу, не зустрічається з головними лікарями і чиновниками.
Приїхала вона ще ввечері 23 березня, а вранці навідалась в Магалу, де побувала в амбулаторії і денному стаціонарі в Остриці, подивилась як роблять кардіограму, поспілкувалась з медпрацівниками і пацієнтами. Оскільки всі коридори були вистелені килимами, тут так мабуть завжди, Уляна Супрун чемно роззулася. Потім міністерська «фреймут» побувала у школі і всім побаченим залишилась задоволеною. Про це пише rayoninfo.info.
Після цього в.о. міністра відбула у Чернівці, де у неї опівдні в Палаці «Академічному» запланована зустріч з лікарями і викладачами медінституту. Правда в Новоселицькій ЦРЛ шлагбаум досі тримають закритим. Про всяк випадок.