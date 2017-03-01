Лижник накупив до Буковелю на 1800 доларів фальшивих квитків

Оголошення про продаж квитків на спуски в гірськолижному курорті "Буковель" за помірними цінами 29-річний житель Рівного знайшов на одному із популярних сайтів, пише газета "Експрес".
Та коли приїхав на відпочинок, з’ясувалося, що всі вони -- фальшиві.
“Переговоривши зі своїми знайомими, 29-річний молодик придбав 34 квитки на три дні та п’ять квитків -- на п’ять днів, -- кажуть у ГУ НП області. -- За все заплатив 1800 доларів США, які перерахував терміналом на вказаний рахунок. Коли вже в Буковелі зрозумів, що квитки -- підробка, одразу повідомив до поліції”. Правоохоронці розпочали досудове розслідування...
Тетяна ВУЙЛОВА