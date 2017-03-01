За гроші Євросоюзу на буковинському "Памірі" спорудять міжнародний навчальний центр

Міжнародний навчальний центр для студентів з Європи створять на базі колишнього військового містечка «Памір», де була радянська радіолокаційна станція, що на горі Томнатик у Путильському районі Чернівецької області.
Cпоруди «Паміру», які схожі на великі кулі, передадуть на баланс Національного природного парку «Черемоський».
«Залишилося лише отримати рішення Путильської райради», – каже Василь Мельник, директор Національного природного парку «Черемоський».
У спорудах колишнього військового містечка працівники природного парку планують розмістити міжнародний навчальний центр для студентів.
«Тут будуть не лише аудиторії для практичних занять. На «Памірі» облаштуємо готель. Будуть усі зручності для навчання та відпочинку, – зауважує В. Мельник. – Оскільки на території парку ростуть шість видів рідкісних рослин, яких не зустріти ніде в Європі, гроші на облаштування центру виділяє Євросоюз. Це 14 млн євро, які ми отримаємо через міністерство екології. Займатимуться тут студенти з усіх країн Європи».
Облаштування навчального центру на «Памірі» розпочнуть уже в 2017 році.
Джерело: molbuk.ua