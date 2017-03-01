У Чернівцях піднімуть тарифи на проїзд у тролейбусах до 3 гривень, маршрутках - 4 гривні

Громадські слухання з питань встановлення тарифів на проїзд у громадському транспорті відбулися 23 березня за участю міського голови Олексія Каспрука, депутатів, членів виконавчого комітету, представників перевізників, громадських активістів, чернівчан – повідомляє прес-служба міської ради.Хід слухань висвітлювали місцеві ЗМІ. Олексій Каспрук зазначив, що з часу встановлення діючих тарифів на проїзд у громадському транспорті зросла мінімальна заробітна плата, на 60 відсотків збільшилася вартість електроенергії, на 40 відсотків – вартість пального. Тому діючі на сьогодні тарифи не відшкодовують витрат на паливно-мастильні матеріали, електроенергію, заробітну плату, технічне обслуговування транспортних засобів і перевізники, як комунальні, так і приватні, мають законне право вимагати перегляду тарифу. Однак є процедура встановлення тарифу і тролейбусне управління її дотрималося.Водночас більша частина перевізників не змогла підтвердити свої розрахунки для встановлення нового тарифу, надали занижені показники завантаженості автобусів. Таким чином до того часу, поки перевізники не нададуть підтвердження своїх витрат та реальний обсяг виконаної транспортної роботи говорити про встановлення економічно обґрунтованого тарифу на проїзд у громадському автотранспорті зарано.Міський голова підтвердив, що з більшістю перевізників за порушення умов договору, неякісне обслуговування пасажирів з 1 квітня будуть розірвані угоди і оголошено новий конкурс на обслуговування маршрутів. Він звернув увагу,що рішення виконавчого комітету про запровадження з 1 квітня тимчасового тарифу на проїзд у розмірі 4 грн. за одну поїздку є вимушеним і спрямоване на підвищення відповідальності перевізників за якість перевезень та створення умов для дієвої конкуренції між перевізниками під час проведення нового конкурсу. Адже при діючому тарифі у 3 грн. перевізники з інших регіонів України, де тарифи на проїзд становлять 4-5 грн. , зацікавленості до роботи на ринку перевезень Чернівців не проявляють. Відсутність конкуренції призводить до низької якості перевезень.Учасники громадських слухань, активісти висловлювали обурення поганим санітарним та технічним станом тролейбусів та автобусів, нетактовну поведінку водіїв, порушення розкладів руху, перевантаженість транспортних засобів, що призводить до їх поламки та створює загрозу безпеці пасажирів, непридатність їх для обслуговування людей з особливими потребами, скаржилися на порушення прав пільговиків. Чернівчан цікавило, чому стільки років не оновлювався тролейбусний парк, хто у цьому винен, чому неможливо забезпечити безкоштовний проїзд пільгових категорій громадян на усіх автобусних маршрутах або запровадити виплату адресної грошової компенсації на пільговий проїзд, коли запрацює у Чернівцях електронний квиток або буде проведено достовірне вивчення пасажиропотоку, чи можливо встановити диференційований тариф на проїзд в залежності від протяжності автобусного маршруту.Більшість учасників громадських слухань висловилися за оновлення тролейбусного парку, посилення відповідальності перевізників за надання якісних послуг, у тому числі шляхом впровадження штрафних санкцій, он-лайн моніторингу руху автобусів на маршруті. Пропонувалося встановити тариф на проїзд у тролейбусі у розмірі 2 грн., або 2,50 грн. Звернуто увагу,що у разі встановлення тарифу, який не відповідає економічно обґрунтованому, міський бюджет зобов’язаний відшкодовувати тролейбусному управлінню різницю у тарифі. Зокрема, при тарифі 2 грн. у бюджеті на відшкодування тролейбусному управлінню різниці потрібно винайти на цей рік 26 млн. грн.З огляду на те, що пенсіонери, інші пільгові категорії громадян, користуються безкоштовним проїздом у тролейбусі, учні та студенти оплачують 50% вартості проїзду, громадські слухання більшістю голосів підтримали рекомендацію тарифної комісії про встановлення тарифу на проїзд у тролейбусі у розмірі 3 грн.З метою недопущення транспортного колапсу у місті та створення умов для конкуренції під час проведення нових конкурсів на визначення перевізників для обслуговування автобусних маршрутів, підвищення безпеки пасажирів громадські слухання більшістю голосів підтримали рішення виконавчого комітету про запровадження з 1 квітня тимчасового тарифу на проїзд в автобусах у розмірі 4 грн. за одну поїздку, посилення відповідальності перевізників за якість перевезень, активізацію роботи із впровадження електронного квитка.