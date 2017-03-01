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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
11:39
24 березня

До уваги фізичних осіб – підприємців щодо набуття страхового стажу!

11:28
24 березня

Сьогодні відбудеться відкриття меморіальної дошки загиблому герою Леоніду Петихачному

11:23
24 березня

На Буковині 13-літнього хлопчика невідомі змушували здійснити суїцид

11:14
24 березня

За забруднення довкілля чернівецькі підприємці сплатили понад 400 тис. грн.

11:13
24 березня

У Чернівцях економічний ефект кампанії декларування - перетнув двомільйонну позначку

11:12
24 березня

Здали в оренду автомобіль - не забудьте задекларувати доходи

11:10
24 березня

У Сторожинецькому лісгоспі створюють клонову плантацію модрини

11:07
24 березня

Чернівецькі поліцейські з’ясовують обставини аварії, в якій постраждала школярка

17:18
23 березня

Студентів художнього училища навчали сучасних методів пошуку роботи

16:15
23 березня

Чернівецька область: сталося 10 пожеж, більшість з яких через спалювання сухої трави

16:04
23 березня

Завтра на Калинівському ринку працюватиме виїзний флюорограф

16:03
23 березня

Прокуратура вимагає від ДП «Герцаївське державне спеціалізоване лісництво АПК» відшкодувати державі 530 тис. грн. збитків

15:53
23 березня

У Чернівцях розпочато поточний ремонт доріг

14:59
23 березня

Телеведуча Ольга Фреймут чекає на третє маля

14:26
23 березня

У КИЄВІ ВБИЛИ ЕКС-ДЕПУТАТА ДЕРЖДУМИ РФ

13:28
23 березня

27 березня у Чернівцях патрульні спілкуватимуться з жителями про безпеку на вулицях міста

13:03
23 березня

Як нарахувати ЄСВ у разі укладення цивільно-правового договору

13:02
23 березня

Як відображаються доходи, якщо книгу обліку зареєстровано пізніше

12:12
23 березня

Через сотню пачок цигарок іноземець втратив тягач за 500 тисяч

10:42
23 березня

Деклараційна кампанія у розпалі: задекларовано майже 40 мільйонів доходів чернівчан

10:40
23 березня

З чернівецьких парковок до бюджету зібрали 206,2 тис. грн.

10:16
23 березня

Буковинські митники вкотре припинили спробу незаконного переміщення цигарок

10:13
23 березня

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області відбулася колегія

10:08
23 березня

Чернівчанам нагадали про заборону спалювання сухої трави та правила пожежної безпеки

16:44
22 березня

Підприємство має звільнити приміщення, за яке не сплачувало Чернівецькій міській раді орендну плату

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбулась Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбуласьАнонсована провокація під назвою «УРС на Буковині» («Шатун» на Буковині») не відбулася у понеділок, 20 березня 2017 року.
Відомий у вузьких колах федераліст Олег Хавич зумів розвести довкола себе всіх: активістів, СБУ, представників національних меншин, консулів і дипломатів.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПІДХОДИМО ДО КРАЮ ПІДХОДИМО ДО КРАЮСитуація в Україні погіршується. За все доводиться платити, і нині українці платять за те, що в країні замість проведення справжніх реформ в основному імітувалися глибинні зміни, а суть олігархічно-феодальної держави залишалася тією ж самою. Не зроблено головного - судової реформи. А без наявності справедливого суду, що послуговується довірою і повагою в суспільстві, розвитку позитивних тенденцій годі й очікувати.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявся Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявсяСиловий розгін блокади торгівлі на крові у Торецьку не залишив байдужим нікого з українських людей. Одні різко і однозначно засудили застосування сили проти блокадників. Інші підтримують владу і силовиків. Ті, хто засудили силу і владу та стали на бік блокадників уночі, пішли з шинами до приміщення ОДА та обласних рад. Ті, хто з владою, відразу назвали їх агентами Кремля, «шатунами» та іншими гидотними словами.
У Чернівцях не потрібно було ні захоплювати ОДА, ні палити шини. Мітингувальників серед ночі впустили до приміщення ОДА. Там вони склали вимоги для депутатів.
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Що, Де, Коли
З 22 по 25 березня
у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) триватиме тиждень «Видавництва Старого Лева». Захід відбувається у рамках нового проекту Міжнародної літературної корпорації MERIDIAN CZERNOWITZ та Літературного целанівського центру «Тиждень видавництва». Його ідея полягає в тому, що в Чернівцях щомісяця проходитимуть презентації нових книжок одного з провідних українських видавництв. Першим стало «Видавництво Фоліо» з Харкова, на черзі – «Видавництво Старого Лева» зі Львова. Наступними будуть «Vivat», «Основи» та інші.
ПРОГРАМА ЗАХОДІВ:
24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).


24 березня о 12:00
у конференц-залі БЦ “Інтерсіті” за адресою м. Чернівці, вул. Шевченка, б. 28 відбудеться прес-конференція «Індекс демократичного розвитку областей України – 2016. Презентація результатів по Чернівецькій області».
Організатором заходу є ЧОГО “Буковинська агенція регіонального розвитку”. Захід проводиться в рамках проекту «Сприяння реформам та розвиток підзвітності в регіонах України», який реалізується Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень (м. Чернігів) у партнерстві з ЧОГО “Буковинська агенція регіонального розвитку” у складі Асоціації регіональних аналітичних центрів за підтримки National Endowment for Democracy (NED).
24 березня о 14.00
24 березня о 14.00
27 березня о 11.00
відбудеться позачергова сесія міської ради, на якій обговорюватимуть результати службового розслідування щодо затримання чиновника-хабарника з управління освіти.
27 березня о 12.00
Цетральна площа (біля пам'ятника Т. Шевченку) відбудеться презентація проекту «Безпечні вулиці».
У рамках заходу чернівчани спілкуватимуться з представниками Патрульної поліції міста просто неба, щоб з’ясувати чи готова громада почати співпрацю заради безпечних вулиць і якою вона бачить цю взаємодію. Мета проекту: налагодити взаємодію відповідальних громадян з представниками Патрульної поліції Чернівців заради безпеки на дорогах. Представляти та реалізовувати проект буде Буковинська агенція регіонального розвитку за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
Програма заходу включатиме:
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Сьогодні відбудеться відкриття меморіальної дошки загиблому герою Леоніду Петихачному

Сьогодні, 11:28 / Коментарів: 0
Сьогодні відбудеться відкриття меморіальної дошки загиблому герою Леоніду Петихачному О 12 годині в школі №5 (вул. Лесі Українки)відбудеться відкриття меморіальної дошки загиблому герою Леоніду Петихачному.
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