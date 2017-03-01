На Буковині 13-літнього хлопчика невідомі змушували здійснити суїцид

На Буковині прокуратура закликає батьків та органи профілактики посилити увагу за підлітками, які перебувають у соціальних мережах у «групах смерті».
У засобах масової інформації висвітлено непоодинокі випадки залучення підлітків у соціальних мережах до «груп смерті», на зразок «Море китів», «Розбуди мене в 4:20», «Тихий дім», «Небесний кит», «Синій кит», «F57» тощо, які пропагують самогубство.
Про це повідомляє рес-служба прокуратури Чернівецької області.
Зокрема, до прокуратури Чернівецької області звернувся батько 13-річного хлопчика щодо доведення невстановленими особами його неповнолітнього сина до самогубства.
У своїй заяві чоловік вказує на те, що на мобільний телефон дитини вже майже місяць приходять СМС-повідомлення погрозливого характеру з вимогами вчинити самогубство. Крім того, за словами батька, невідомий чоловік підходив до дитини у школі і погрожував розправою, якщо той не покінчить життя самогубством.
За даним фактом прокуратурою області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань ч. 3 ст. 120 КК України (доведення до самогубства) та розпочато кримінальне провадження, проведення якого доручено слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.
У зв’язку із наведеним, звертаємось до усіх батьків та осіб, які їх замінюють, у разі наявності відомостей про подібні випадки невідкладно повідомляти орган досудового розслідування для їх з’ясування в межах кримінального провадження.
Також просимо батьків підвищити увагу до психологічного стану та поведінки підлітків, щоб не допустити їх потрапляння у небезпечні групи, запобігти постійному перебуванню неповнолітніх у соціальних мережах, перевіряти наявність на тілі дитини будь-яких пошкоджень, зокрема порізів та малюнків, звертати увагу на коло спілкування дитини.