У Чернівцях економічний ефект кампанії декларування - перетнув двомільйонну позначку

Як розповів заступник начальника Чернівецької ОДПІ Віктор Гетьман, наразі про свої доходи відзвітували 558 чернівчан на загальну суму 37,9 млн. грн.
«Cума податкового зобов’язання, зазначена в поданій річній декларації, сплачується громадянами самостійно до 01 серпня 2017 року. Натомість, чимало декларантів, завчасно потурбувались про сплату податкових зобов’язань. Так, станом на 21.03.2017р. бюджет Чернівців декларанти вже поповнили на 2,2 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб»,- поінформував посадовець.
Традиційно, більшість декларантів – спадкоємці. Вже 101 мешканець обласного центру задекларував 11,8 млн. грн. доходів, отриманих у вигляді спадку. Спадкоємцям нараховано 557,10 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб та військового збору.
Громадянам, які у 2016 році отримували доходи в результаті прийняття ними у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав, необхідно подати до органу фіскальної служби за місцем реєстрації декларацію про майновий стан і доходи.
Відповідно до ст. 174 Податкового кодексу України при оподаткуванні спадщини чи подарунку застосовуються такі ставки податку на доходи фізичних осіб: нульова ставка, 5%, а також 18%.
За нульовою ставкою оподатковується, зокрема, вартість власності, отриманої від члена сім'ї першого ступеня споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені).
Ставка 5% застосовується для будь-якого майна, отриманого від осіб, що не є членами сім’ї першого ступеня споріднення.
Якщо ж спадщину отримує спадкоємець від спадкодавця-нерезидента або спадкоємець-нерезидент від спадкодавця-резидента, ставка податку становить 18%.
У податковій декларації про майновий стан і доходи за 2016 рік громадяни відображають суму отриманого доходу за звітний рік та визначають податкове зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб за одною із вказаних ставок та військового збору 1,5%.
Громадяни, які одержали дохід у вигляді спадщини чи подарунку, котрий оподатковується за нульовою ставкою податку, не зобов’язані подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.
Останній день подання декларації за 2016 рік для громадян, які зобов’язані подати декларації – 3 травня 2017 року.