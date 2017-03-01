У Сторожинецькому лісгоспі створюють клонову плантацію модрини

На відзначення Міжнародного дня лісу в державному підприємстві «Сторожинецьке лісове господарство» на базі Верхньо-Петрівецького лісництва закінчили перший етап створення клонової плантації модрини європейської.
Про це повідомляє прес-служба Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства.
Нова плантація займає територію у два гектари, де висадили більше 300 модрин. Саджанці з насіння виростили в спеціалізованих теплицях, що діють у Чудейському лісництві. Наступного року, коли вони приживуться на новому місті, спеціалісти з лісових культур лісгоспу проведуть їх щеплення із живцями, заготовленими із плюсових дерев модрини.
- Клонова плантація забезпечить потребу нашого підприємства у власному якісному садивному матеріалі з покращеними спадковими властивостями, – розповідає директор Сторожинецького лісгоспу Ігор БЕЛЕНЧУК. – Щороку ми висаджуємо на території лісфонду майже 5 тисяч цих поки рідкісних для буковинських лісів дерев. Вони добре приживаються і демонструють високу енергію росту. Загалом вже маємо більше 400 гектарів лісів з участю модрини.
Деревина з модрини вирізняється відмінною технічною якістю, гарною текстурою і користується високим попитом у деревопереробних підприємств.
- Лісорослинні умови області дуже сприятливі для створення лісових насаджень з цінними екзотичними лісовими культурами, зокрема з модриною європейською та японською, – зазначає в. о. начальника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства Роман ЧЕРЕВАТИЙ. – Перегодом в Сторожинецькому лісгоспі, на базі клонової плантації модрини, плануємо створити насіннєвий центр з вирощування садивного матеріалу для усіх лісогосподарських підприємств управління. В загальному підсумку нова клонова плантація, появі якої ми завдячуємо сторожинецьким лісівникам, дозволить сформувати на території області високопродуктивні, стійкі деревостани з одночасним розширенням якісного і породного складу буковинських лісів.
ДОВІДКОВО:
На території Сторожинецького лісгоспу, у Верхньо-Петрівецькому лісництві, вже діє клонова плантація ялини білої, є родинні плантації дуба звичайного – у Будинецькому та Їжівському лісництвах.
За сприяння спеціалістів Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства створено також експериментальні культури із інтродукованих (екзотичних) дерев – північноамериканської туї гігантської, дугласії, кипарисовика Лавсона.