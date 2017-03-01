На місці вбивства Вороненкова вилучили 20 гільз

Що, Де, Коли

у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) триватиме тиждень «Видавництва Старого Лева» . Захід відбувається у рамках нового проекту Міжнародної літературної корпорації MERIDIAN CZERNOWITZ та Літературного целанівського центру «Тиждень видавництва». Його ідея полягає в тому, що в Чернівцях щомісяця проходитимуть презентації нових книжок одного з провідних українських видавництв. Першим стало «Видавництво Фоліо» з Харкова, на черзі – «Видавництво Старого Лева» зі Львова. Наступними будуть «Vivat», «Основи» та інші.

ПРОГРАМА ЗАХОДІВ:

в сесійній залі Ратуші відбудеться обговорення принципів та напрямків розподілу залишку коштів міського бюджету у сумі 228 мільйонів грн.

До участі в обговоренні запрошуються найбільші платники податків до міської скарбниці, незалежні експерти, депутати, члени виконавчого комітету,

розпорядники коштів, представники громадської ради, студентська і учнівська молодь, активісти, чернівчани.

в приміщенні Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради (вул. Героїв Майдану, 176, зал засідань, 2 поверх) відбудуться громадські слухання щодо тарифів на проїзд у громадському транспорті.

вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.

На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).







у конференц-залі БЦ “Інтерсіті” за адресою м. Чернівці, вул. Шевченка, б. 28 відбудеться прес-конференція «Індекс демократичного розвитку областей України – 2016. Презентація результатів по Чернівецькій області».

Організатором заходу є ЧОГО “Буковинська агенція регіонального розвитку”. Захід проводиться в рамках проекту «Сприяння реформам та розвиток підзвітності в регіонах України», який реалізується Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень (м. Чернігів) у партнерстві з ЧОГО “Буковинська агенція регіонального розвитку” у складі Асоціації регіональних аналітичних центрів за підтримки National Endowment for Democracy (NED).

відбудеться позачергова сесія міської ради , на якій обговорюватимуть результати службового розслідування щодо затримання чиновника-хабарника з управління освіти.

Цетральна площа (біля пам'ятника Т. Шевченку) відбудеться презентація проекту «Безпечні вулиці» .

У рамках заходу чернівчани спілкуватимуться з представниками Патрульної поліції міста просто неба, щоб з’ясувати чи готова громада почати співпрацю заради безпечних вулиць і якою вона бачить цю взаємодію. Мета проекту: налагодити взаємодію відповідальних громадян з представниками Патрульної поліції Чернівців заради безпеки на дорогах. Представляти та реалізовувати проект буде Буковинська агенція регіонального розвитку за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Програма заходу включатиме: