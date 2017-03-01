У Чернівцях розпочато поточний ремонт доріг

Поточний ремонт доріг КП МіськШЕП розпочало виконувати з 14 березня після запуску асфальтного заводу. Вже виконано робіт з поточного ремонту дорожнього покриття на один мільйон гривень. Про це повідомили в КП МіськШЕП.
Зокрема, ремонт асфальтобетонного покриття методом просочування із використанням машини «Олекса» виконано на вул. Заставнянській, Винниченка, Щербанюка, Героїв Майдану, Сторожинецькій, Руській, Кармелюка. Ліквідовано 1,3 тис.кв.м ямковості ( 139 тис. грн.) .
Поточний ремонт бруківки проведено на вул. Шептицького, Українській, Кутузова ( 37 тис.грн.)
Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття проведено на вулицях Галицький шлях, Хотинській, Канівській, Комунальників, Винниченка, Героїв Майдану, Чкалова, Головній, Авангардній, Південно-Кільцевій, Мусоргського, Миколайчука, Полєтаєва, мосту через р.Прут ( 321 тис. грн.).
Виправлення гравійного профілю з додаванням матеріалу проведено на вулицях Гречаного, Марморозькій, Бережанській, Гайовій, Козятинській, Дзержика, Рівненській, Таджицькій, Корсунській, Вашківській, Макіївській, Путильській, Стрийській, Салтикова-Щедріна, Заставнянській, Букшованого, Дрогобича, Стефаника, Северина, Возз’єднання, Карбулицького, Цілинній, Варшавській, Кам’яній, Героїв революції, Піщаній, Дорошенка, Луговій, Дунайській, Підлісній, Сєрова, провул. Варшавському та Хотинському (506 тис.грн.).
Роботи з поточного ремонту доріг тривають.