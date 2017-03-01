Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбулась

Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
17:18
23 березня

Студентів художнього училища навчали сучасних методів пошуку роботи

16:15
23 березня

Чернівецька область: сталося 10 пожеж, більшість з яких через спалювання сухої трави

16:04
23 березня

Завтра на Калинівському ринку працюватиме виїзний флюорограф

16:03
23 березня

Прокуратура вимагає від ДП «Герцаївське державне спеціалізоване лісництво АПК» відшкодувати державі 530 тис. грн. збитків

15:53
23 березня

У Чернівцях розпочато поточний ремонт доріг

14:59
23 березня

Телеведуча Ольга Фреймут чекає на третє маля

14:26
23 березня

У КИЄВІ ВБИЛИ ЕКС-ДЕПУТАТА ДЕРЖДУМИ РФ

13:28
23 березня

27 березня у Чернівцях патрульні спілкуватимуться з жителями про безпеку на вулицях міста

13:03
23 березня

Як нарахувати ЄСВ у разі укладення цивільно-правового договору

13:02
23 березня

Як відображаються доходи, якщо книгу обліку зареєстровано пізніше

12:12
23 березня

Через сотню пачок цигарок іноземець втратив тягач за 500 тисяч

10:42
23 березня

Деклараційна кампанія у розпалі: задекларовано майже 40 мільйонів доходів чернівчан

10:40
23 березня

З чернівецьких парковок до бюджету зібрали 206,2 тис. грн.

10:16
23 березня

Буковинські митники вкотре припинили спробу незаконного переміщення цигарок

10:13
23 березня

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області відбулася колегія

10:08
23 березня

Чернівчанам нагадали про заборону спалювання сухої трави та правила пожежної безпеки

16:44
22 березня

Підприємство має звільнити приміщення, за яке не сплачувало Чернівецькій міській раді орендну плату

16:43
22 березня

В Чернівцях пройшов міжнародний семінар FIM для підготовки фахівців з організації та проведення Чемпіонату Світу з мотокросу

16:41
22 березня

Поліцейські затримали чоловіка, котрий пограбував громадянина Євросоюзу

14:08
22 березня

Як оподатковуються пасивні доходів фізичних осіб

14:07
22 березня

Як нарахувати ЄСВ у разі укладення цивільно-правового договору

14:07
22 березня

Чернівчани задекларували майже 12 мільйонів спадку

14:02
22 березня

Контрольний пост не сподобався контрабандистам на Буковині

13:54
22 березня

На Глибоччині піротехніки знешкодили артилерійський снаряд

13:50
22 березня

На Буковині протягом доби виникло 4 пожежі

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбулась Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбуласьАнонсована провокація під назвою «УРС на Буковині» («Шатун» на Буковині») не відбулася у понеділок, 20 березня 2017 року.
Відомий у вузьких колах федераліст Олег Хавич зумів розвести довкола себе всіх: активістів, СБУ, представників національних меншин, консулів і дипломатів.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПІДХОДИМО ДО КРАЮ ПІДХОДИМО ДО КРАЮСитуація в Україні погіршується. За все доводиться платити, і нині українці платять за те, що в країні замість проведення справжніх реформ в основному імітувалися глибинні зміни, а суть олігархічно-феодальної держави залишалася тією ж самою. Не зроблено головного - судової реформи. А без наявності справедливого суду, що послуговується довірою і повагою в суспільстві, розвитку позитивних тенденцій годі й очікувати.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявся Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявсяСиловий розгін блокади торгівлі на крові у Торецьку не залишив байдужим нікого з українських людей. Одні різко і однозначно засудили застосування сили проти блокадників. Інші підтримують владу і силовиків. Ті, хто засудили силу і владу та стали на бік блокадників уночі, пішли з шинами до приміщення ОДА та обласних рад. Ті, хто з владою, відразу назвали їх агентами Кремля, «шатунами» та іншими гидотними словами.
У Чернівцях не потрібно було ні захоплювати ОДА, ні палити шини. Мітингувальників серед ночі впустили до приміщення ОДА. Там вони склали вимоги для депутатів.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Парасюк: Скоро режиму Порошенка прийде кінець і ми запи ...У Чернівцях на хабарі взяли чиновника з управління осві ...Юні буковинці – кращі в УкраїніПАТ «Чернівцігаз» розробило та оприлюднило інформацію ...На Буковині стартує Всеукраїнський місячник Червоного Х ...З'явились подробиці ДТП у Глибочку (фото)"Заткнитесь, суки! нам посрать на ваш гімн" - поліція ...З 22 по 25 березняТупі і ще тупіші у ЧернівцяхМайже всі буковинці мають вдома холодильники, мобільні, ...У Чернівцях працюватиме виставка-ярмарок «Буковинська в ...Чернівчанку ошукали на 10 тисяч доларів за зняття порчіНеспокійні вихідні на кордоні з РумунієюПідприємство має звільнити приміщення, за яке не сплачу ...У Чернівцях арештували Хавича за звинуваченням у сепара ...
Що, Де, Коли
З 22 по 25 березня
у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) триватиме тиждень «Видавництва Старого Лева». Захід відбувається у рамках нового проекту Міжнародної літературної корпорації MERIDIAN CZERNOWITZ та Літературного целанівського центру «Тиждень видавництва». Його ідея полягає в тому, що в Чернівцях щомісяця проходитимуть презентації нових книжок одного з провідних українських видавництв. Першим стало «Видавництво Фоліо» з Харкова, на черзі – «Видавництво Старого Лева» зі Львова. Наступними будуть «Vivat», «Основи» та інші.
ПРОГРАМА ЗАХОДІВ:
23 березня о 16.00
в сесійній залі Ратуші відбудеться обговорення принципів та напрямків розподілу залишку коштів міського бюджету у сумі 228 мільйонів грн.
До участі в обговоренні запрошуються найбільші платники податків до міської скарбниці, незалежні експерти, депутати, члени виконавчого комітету,
розпорядники коштів, представники громадської ради, студентська і учнівська молодь, активісти, чернівчани.
23 березня о 18.00
в приміщенні Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради (вул. Героїв Майдану, 176, зал засідань, 2 поверх) відбудуться громадські слухання щодо тарифів на проїзд у громадському транспорті.
24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).


24 березня о 12:00
у конференц-залі БЦ “Інтерсіті” за адресою м. Чернівці, вул. Шевченка, б. 28 відбудеться прес-конференція «Індекс демократичного розвитку областей України – 2016. Презентація результатів по Чернівецькій області».
Організатором заходу є ЧОГО “Буковинська агенція регіонального розвитку”. Захід проводиться в рамках проекту «Сприяння реформам та розвиток підзвітності в регіонах України», який реалізується Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень (м. Чернігів) у партнерстві з ЧОГО “Буковинська агенція регіонального розвитку” у складі Асоціації регіональних аналітичних центрів за підтримки National Endowment for Democracy (NED).
24 березня о 14.00
24 березня о 14.00
27 березня о 11.00
відбудеться позачергова сесія міської ради, на якій обговорюватимуть результати службового розслідування щодо затримання чиновника-хабарника з управління освіти.
27 березня о 12.00
Цетральна площа (біля пам'ятника Т. Шевченку) відбудеться презентація проекту «Безпечні вулиці».
У рамках заходу чернівчани спілкуватимуться з представниками Патрульної поліції міста просто неба, щоб з’ясувати чи готова громада почати співпрацю заради безпечних вулиць і якою вона бачить цю взаємодію. Мета проекту: налагодити взаємодію відповідальних громадян з представниками Патрульної поліції Чернівців заради безпеки на дорогах. Представляти та реалізовувати проект буде Буковинська агенція регіонального розвитку за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
Програма заходу включатиме:
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


Календар
«    Березень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Партнери

Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбулась

Сьогодні, 15:27 / Коментарів: 0
Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбулась


1Шатун - ведмідь, який взимку не заліг у сплячку.
2Урс (рум.) - ведмідь-шатун (tija de urs)

План «Шатун» - план дестабілізації України у період з 15 листопада 2016 до березня 2017 року. Його виявили хакери у зламаній поштовій скрині Владислава Суркова, політика Путіна. Головна мета плану - дискредитація органів влади і проведення дострокових парламентських та президентських виборів. Російські куратори спрямували зусилля на реалізацію плану «Шатун» у Закарпатській області, де зробили спробу забезпечити Федеральний статус Закарпаття. Коли «Шатун» не вдався там, його сценарій перекинули на Буковину, назвавши румунською мовою «Urs».


Анонсована провокація під назвою «УРС на Буковині» («Шатун» на Буковині») не відбулася у понеділок, 20 березня 2017 року.

Відомий у вузьких колах федераліст Олег Хавич зумів розвести довкола себе всіх: активістів, СБУ, представників національних меншин, консулів і дипломатів.
Він спочатку анонсував створення у Чернівцях якоїсь громадської організації із захисту прав національних меншин. Анонс розіклав скрізь, куди можна і куди «нельзя». У ньому він писав, що з 14.30 до 16.00 у конференц-залі №3 готелю «Буковина» відбудеться прес-конференція, на якій буде представлено ГО «Захист прав національних меншин» і подібний круглий стіл. Участь у цьому заході мав взяти Посол до Сейму Республіки Польща депутат Європарламенту у 2004-14 рр. пан Богуслав Сонік та заступник директора національностей і релігій Міністерства культури України Михайло Подюк.

Нібито представництво таке солідне, тема актуальна, місцевість вибрана якнайкраща. Але чий там хитрий писок виглядає? - запитав би Іван Франко.
- Хавича Олега, - відповіли буковинці.

Він уже кілька десятиліть носиться повсюди і в Україні, і в Австрії федералізацією наших земель та з ідеєю ЗУНРу. То так здавалося спочатку, що для України ця ідея добра, необхідна і ностальгічна за добрими часами Австро-Угорщини.
Та згодом з`явився план «Шатун». Це українські хакери відкрили пошту і переписки путінського злого генія Суркова. І серед тих, кого проплачував Сурков для підривної роботи в Україні? знаходимо прізвище Олега Хавича.

А згодом - його фото з емблемою «Українського вибору» Віктора Медведчука. Тож цей чоловік тепер вирішив захищати права національних меншин. І почав захист з Буковини.
За дві години до провокації Олег Хавич повторив розширену інформацію про свій захід.

Він пише: «Перед початком прес-конференції можна буде отримати коментарі представників Румунії - Генерального консула Румунії у Чернівцях пані Елеонори Молдован».

Забігаючи наперед, зауважимо, що пані Генеральний консул Елеонора Молдован того дня не була там, де мала відбутися прес-конференція тат круглий стіл.

А ті, хто прийшов, були неприємно заскочені діями Хавича. Навіть російськомовні активісти дуже наполегливо просили його, аби він їх «не захищав».
- Ми на Донбасі бачимо тих «захисників» російських меншин, - обурюється одна етнічна росіянка, жителька Чернівців. – Такий захист - це ширма для розпалювання ворожнечі між людьми.

- Я 25 років живу на Буковині, - говорить представник вірменської громади. - Ми тут живемо без проблем. Вірменську церкву відкрили, яка була більше 40 років закрита. Це толерантне місто.

Насамкінець, етнічні румуни дали Хавичу відкоша.
- Ти ж навіть не розумієш румунської мови, - сказав активіст-румун. - Іди до Путіна, там розповідай про національні меншини. Не треба тут «шатати». Румуни тут нормально живуть. І добре себе тут почувають.

Хоча правильні слова говорили присутні і дії їхні були правдивими, але провокатори не слухали нікого і нічого. Напевне, у них було інше завдання.
Волонтер Андрій Ломовицький зачитав кілька провокативних висловлювань Хавича, спрямованих проти України. Її суверенітету і цілісності.

- Його висловлювання 2015 року: «Возрождєніє вєлікой Вєнгріі начньотся з Украінского закарпаття», - читає волонтер. - «Там чітко прописано «федералізація Закарпаття через отримання паспортів Угорщини. Або «Русская народная лінія». Олег Хавич - автор цієї лінії.
- Цей негідник насміхається над українською вишиванкою, - говорять активісти. - Він одягнув спідню білизну (труси) з вишиванкою і нібито вітає всіх з Днем вишиванки.
- Де вишиванка має бути, - питають у Хавича.
- Вишиванка має бути у серці, - цинічно відповідає Хавич.
- А у тебе де серце? У ширінці?

Далі все відбулося за класичним сценарієм провокації «руського міра».
Хавич викликав поліцію, поскаржився на активістів, котрі його не допускали до готелю. Коли це не подіяло, почав вимагати медичну допомогу для себе.
- Я прошу забезпечити мені медичну допомогу, - як мантру, раз у раз повторював Хавич, коли побачив, що активісти наполягають на тому, аби він не провокував «Шатуна» у Чернівцях.
- У мене підвищений тиск. Я погано себе почуваю.

Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбулась


Активісти допомогли Хавичу сісти у таксі і поїхати собі у світ за очі. Але він цього не зробив, а сповз з авта, ліг на землю і прикинувся ледь не мертвим.
АТОвці швидко розпізнали симулянта. Бо справжні смерті бачили не раз. А ще краще за інших їм відомі провокації, котрі за собою ведуть війну. Тому почали вимагати, аби Хавич піднявся. Було щось подібне до симуляції Насірова. Хавич піднявся. Всі побачили, що то була симуляція.
Зрозуміли це й поліціянти. Аби не було більшої біди, вони відвезли «захисника» прав меншин до відділу поліції. І відразу відпустили. Тим самим вберегли від праведного гніву буковинців.

Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбулась


На цьому могло б усе скінчитися. Так ні. Хавич уже оговтався і почав погрожувати всім, що він таки проведе захід із захисту нацменшин у Чернівцях.
Але навряд чи хтось уже йому повірить і прийде до нього чи до його організації. Нині чернівецькі товариства нацменшин категорично відмовляються від будь-яких стосунків з цим чоловіком.

Тим не менше, інформація про нібито побиття у Чернівцях «політолога», журналіста, громадського діяча Олега Хавича блискавично розлетілася по російських та антиукраїнських сайтах. Дивно, що там стверджують, що Хавича били.

Насправді цього разу його не чіпали. Але це не означає, що наступного разу йому дозволять безкарно проводити провокативні заходи на Буковині.
А те, що це була багатоходова провокативна акція на руку Кремля свідчить і те, що відразу після провокації у Чернівцях депутат Європарламенту від Польщі Януш Корвін-Мікке виступив зі звинуваченнями України.

«У будь-якій країні повинна бути свобода слова. Такі збори повинні бути дозволені, вільні і захищені», - прокоментував інцидент європейський політик.
Можна би було вірити Янушу, якби… Якби не одна обставина. Цей політик, який очолює партію «Конгрес нових правих», недавно назвав Україну «ворогом Польщі». Більше того, він сказав наступне: «Люди досі розглядають Росію як ворога. Україна є ворогом, а не Росія».
Демократію цей політик називає «найбільш безглуздою системою світу і вважає, що європейська цивілізація дійшла своєї вершини у ХІХ ст., а ісламська «скоро» підкорить Європейський союз».

Коментуючи приєднання Криму до Росії, Корвін-Мікке сказав, що «якби, наприклад, у Львові проживало 95% поляків і в референдумі попросили прийняти їх до складу Польщі, то жоден польський лідер їм в цьому не відмовив. Тобто він виправдовує окупацію Криму і не проти, аби Польща окупувала Львів (східну Галичину).

Він не тільки на словах підтверджує свої наміри, а й на ділі. В кінці 2015 року Януш Корвін-Мікке побував у Криму, де зустрічався з Сергієм Аксеновим.
Саме тоді СБУ оголосила персонами нон-грата в Україні Януша Корвіна-Мікке разом з віце-прем’єром Росії Дмитром Рогозіним.

Дуже дивно, що нібито захищати Хавича взявся політик Польщі, який є відвертим недругом України і має проросійські погляди. Більше того, від 14 березня ц.р. Януш Корвін-Мікке відсторонений від будь-якої діяльності Європарламенту і не зможе протягом року представляти ЄП.
Його покарали за зневагу до жінок і їх образу. Той у дебатах назвав жінок «слабшими і тупішими за чоловіків. І тому вони повинні отримувати меншу зарплату».

За це Європарламент покарав польського правого проросійського політика.

Тим не менше, він чомусь активно втручається у справи України. І саме там, де пахне провокаціями та сепаратизмом.
Олег Хавич у Чернівцях одержав відкоша від буковинських активістів, АТОвців і волонтерів. І від тих самих представників національнх меншин, права яких нібито хотів захищати.

Найкраще про Хавича і його акцію сказав голова обласного товариства польської культури імені Адама Міцкевича, кавалер "Золотого Хреста Заслуги" Республіки Польща Владислав Струтинський:
- Там не про що і нема про кого навіть говорити.

А воїни АТО і ті, хто вже пройшов війну на Донбасі, хто бачив «результати шатунів», хто втрачав у боях побратимів, попереджають: на Буковині не допустять розхитування ситуації серед національних меншин.

«Шатунів» чи «Урсів» битимуть по-справжньому, а не так, як це сталося 20 березня у Чернівцях.

Краще з міста вчасно прогнати одного сепаратиста, ніж через його діяльність мати тисячі вбитих і калік та нестабільність на десятки років.
Діяти будуть рішуче і сміливо. Бо мир і спокій - понад усе!
Петро КОБЕВКО
Світлини з інтернет-видань
СХОЖІ НОВИНИ:
Вишивані сподні й ідеї руської народної лінії - як у Чернівцях затримали Ол ...У Чернівцях арештували Хавича за звинуваченням у сепаратизміБуковина задає тон у захисті прав національних меншинОперація-дестабілізація. "Шатун" для Закарпаття. Що готує Росія для Буков ...Прихована правда від Хавича і К
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"