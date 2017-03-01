Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбулась

План «Шатун» - план дестабілізації України у період з 15 листопада 2016 до березня 2017 року. Його виявили хакери у зламаній поштовій скрині Владислава Суркова, політика Путіна. Головна мета плану - дискредитація органів влади і проведення дострокових парламентських та президентських виборів. Російські куратори спрямували зусилля на реалізацію плану «Шатун» у Закарпатській області, де зробили спробу забезпечити Федеральний статус Закарпаття. Коли «Шатун» не вдався там, його сценарій перекинули на Буковину, назвавши румунською мовою «Urs».

Анонсована провокація під назвою «УРС на Буковині» («Шатун» на Буковині») не відбулася у понеділок, 20 березня 2017 року.Відомий у вузьких колах федераліст Олег Хавич зумів розвести довкола себе всіх: активістів, СБУ, представників національних меншин, консулів і дипломатів.Він спочатку анонсував створення у Чернівцях якоїсь громадської організації із захисту прав національних меншин. Анонс розіклав скрізь, куди можна і куди «нельзя». У ньому він писав, щоНібито представництво таке солідне, тема актуальна, місцевість вибрана якнайкраща. Але чий там хитрий писок виглядає? - запитав би Іван Франко.- Хавича Олега, - відповіли буковинці.Він уже кілька десятиліть носиться повсюди і в Україні, і в Австрії федералізацією наших земель та з ідеєю ЗУНРу. То так здавалося спочатку, що для України ця ідея добра, необхідна і ностальгічна за добрими часами Австро-Угорщини.Та згодом з`явився план «Шатун». Це українські хакери відкрили пошту і переписки путінського злого генія Суркова. І серед тих, кого проплачував Сурков для підривної роботи в Україні? знаходимо прізвище Олега Хавича.А згодом - його фото з емблемою «Українського вибору» Віктора Медведчука. Тож цей чоловік тепер вирішив захищати права національних меншин. І почав захист з Буковини.За дві години до провокації Олег Хавич повторив розширену інформацію про свій захід.Він пише: «Перед початком прес-конференції можна буде отримати коментарі представників Румунії - Генерального консула Румунії у Чернівцях пані Елеонори Молдован».Забігаючи наперед, зауважимо, що пані Генеральний консул Елеонора Молдован того дня не була там, де мала відбутися прес-конференція тат круглий стіл.А ті, хто прийшов, були неприємно заскочені діями Хавича. Навіть російськомовні активісти дуже наполегливо просили його, аби він їх «не захищав».- Ми на Донбасі бачимо тих «захисників» російських меншин, - обурюється одна етнічна росіянка, жителька Чернівців. – Такий захист - це ширма для розпалювання ворожнечі між людьми.- Я 25 років живу на Буковині, - говорить представник вірменської громади. - Ми тут живемо без проблем. Вірменську церкву відкрили, яка була більше 40 років закрита. Це толерантне місто.Насамкінець, етнічні румуни дали Хавичу відкоша.- Ти ж навіть не розумієш румунської мови, - сказав активіст-румун. - Іди до Путіна, там розповідай про національні меншини. Не треба тут «шатати». Румуни тут нормально живуть. І добре себе тут почувають.Хоча правильні слова говорили присутні і дії їхні були правдивими, але провокатори не слухали нікого і нічого. Напевне, у них було інше завдання.Волонтер Андрій Ломовицький зачитав кілька провокативних висловлювань Хавича, спрямованих проти України. Її суверенітету і цілісності.- Його висловлювання 2015 року: «Возрождєніє вєлікой Вєнгріі начньотся з Украінского закарпаття», - читає волонтер. - «Там чітко прописано «федералізація Закарпаття через отримання паспортів Угорщини. Або «Русская народная лінія». Олег Хавич - автор цієї лінії.- Цей негідник насміхається над українською вишиванкою, - говорять активісти. - Він одягнув спідню білизну (труси) з вишиванкою і нібито вітає всіх з Днем вишиванки.- Де вишиванка має бути, - питають у Хавича.- Вишиванка має бути у серці, - цинічно відповідає Хавич.- А у тебе де серце? У ширінці?Далі все відбулося за класичним сценарієм провокації «руського міра».Хавич викликав поліцію, поскаржився на активістів, котрі його не допускали до готелю. Коли це не подіяло, почав вимагати медичну допомогу для себе.- Я прошу забезпечити мені медичну допомогу, - як мантру, раз у раз повторював Хавич, коли побачив, що активісти наполягають на тому, аби він не провокував «Шатуна» у Чернівцях.- У мене підвищений тиск. Я погано себе почуваю.Активісти допомогли Хавичу сісти у таксі і поїхати собі у світ за очі. Але він цього не зробив, а сповз з авта, ліг на землю і прикинувся ледь не мертвим.АТОвці швидко розпізнали симулянта. Бо справжні смерті бачили не раз. А ще краще за інших їм відомі провокації, котрі за собою ведуть війну. Тому почали вимагати, аби Хавич піднявся. Було щось подібне до симуляції Насірова. Хавич піднявся. Всі побачили, що то була симуляція.Зрозуміли це й поліціянти. Аби не було більшої біди, вони відвезли «захисника» прав меншин до відділу поліції. І відразу відпустили. Тим самим вберегли від праведного гніву буковинців.На цьому могло б усе скінчитися. Так ні. Хавич уже оговтався і почав погрожувати всім, що він таки проведе захід із захисту нацменшин у Чернівцях.Але навряд чи хтось уже йому повірить і прийде до нього чи до його організації. Нині чернівецькі товариства нацменшин категорично відмовляються від будь-яких стосунків з цим чоловіком.Тим не менше, інформація про нібито побиття у Чернівцях «політолога», журналіста, громадського діяча Олега Хавича блискавично розлетілася по російських та антиукраїнських сайтах. Дивно, що там стверджують, що Хавича били.Насправді цього разу його не чіпали. Але це не означає, що наступного разу йому дозволять безкарно проводити провокативні заходи на Буковині.А те, що це була багатоходова провокативна акція на руку Кремля свідчить і те, що відразу після провокації у Чернівцях депутат Європарламенту від Польщі Януш Корвін-Мікке виступив зі звинуваченнями України.«У будь-якій країні повинна бути свобода слова. Такі збори повинні бути дозволені, вільні і захищені», - прокоментував інцидент європейський політик.Можна би було вірити Янушу, якби… Якби не одна обставина. Цей політик, який очолює партію «Конгрес нових правих», недавно назвав Україну «ворогом Польщі». Більше того, він сказав наступне: «Люди досі розглядають Росію як ворога. Україна є ворогом, а не Росія».Демократію цей політик називає «найбільш безглуздою системою світу і вважає, що європейська цивілізація дійшла своєї вершини у ХІХ ст., а ісламська «скоро» підкорить Європейський союз».Коментуючи приєднання Криму до Росії, Корвін-Мікке сказав, що «якби, наприклад, у Львові проживало 95% поляків і в референдумі попросили прийняти їх до складу Польщі, то жоден польський лідер їм в цьому не відмовив. Тобто він виправдовує окупацію Криму і не проти, аби Польща окупувала Львів (східну Галичину).Він не тільки на словах підтверджує свої наміри, а й на ділі. В кінці 2015 року Януш Корвін-Мікке побував у Криму, де зустрічався з Сергієм Аксеновим.Саме тоді СБУ оголосила персонами нон-грата в Україні Януша Корвіна-Мікке разом з віце-прем’єром Росії Дмитром Рогозіним.Дуже дивно, що нібито захищати Хавича взявся політик Польщі, який є відвертим недругом України і має проросійські погляди. Більше того, від 14 березня ц.р. Януш Корвін-Мікке відсторонений від будь-якої діяльності Європарламенту і не зможе протягом року представляти ЄП.Його покарали за зневагу до жінок і їх образу. Той у дебатах назвав жінок «слабшими і тупішими за чоловіків. І тому вони повинні отримувати меншу зарплату».За це Європарламент покарав польського правого проросійського політика.Тим не менше, він чомусь активно втручається у справи України. І саме там, де пахне провокаціями та сепаратизмом.Олег Хавич у Чернівцях одержав відкоша від буковинських активістів, АТОвців і волонтерів. І від тих самих представників національнх меншин, права яких нібито хотів захищати.Найкраще про Хавича і його акцію сказав голова обласного товариства польської культури імені Адама Міцкевича, кавалер "Золотого Хреста Заслуги" Республіки Польща Владислав Струтинський:- Там не про що і нема про кого навіть говорити.А воїни АТО і ті, хто вже пройшов війну на Донбасі, хто бачив «результати шатунів», хто втрачав у боях побратимів, попереджають: на Буковині не допустять розхитування ситуації серед національних меншин.«Шатунів» чи «Урсів» битимуть по-справжньому, а не так, як це сталося 20 березня у Чернівцях.Краще з міста вчасно прогнати одного сепаратиста, ніж через його діяльність мати тисячі вбитих і калік та нестабільність на десятки років.Діяти будуть рішуче і сміливо. Бо мир і спокій - понад усе!Петро КОБЕВКОСвітлини з інтернет-видань