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Новини
17:18
23 березня

Студентів художнього училища навчали сучасних методів пошуку роботи

16:15
23 березня

Чернівецька область: сталося 10 пожеж, більшість з яких через спалювання сухої трави

16:04
23 березня

Завтра на Калинівському ринку працюватиме виїзний флюорограф

16:03
23 березня

Прокуратура вимагає від ДП «Герцаївське державне спеціалізоване лісництво АПК» відшкодувати державі 530 тис. грн. збитків

15:53
23 березня

У Чернівцях розпочато поточний ремонт доріг

14:59
23 березня

Телеведуча Ольга Фреймут чекає на третє маля

14:26
23 березня

У КИЄВІ ВБИЛИ ЕКС-ДЕПУТАТА ДЕРЖДУМИ РФ

13:28
23 березня

27 березня у Чернівцях патрульні спілкуватимуться з жителями про безпеку на вулицях міста

13:03
23 березня

Як нарахувати ЄСВ у разі укладення цивільно-правового договору

13:02
23 березня

Як відображаються доходи, якщо книгу обліку зареєстровано пізніше

12:12
23 березня

Через сотню пачок цигарок іноземець втратив тягач за 500 тисяч

10:42
23 березня

Деклараційна кампанія у розпалі: задекларовано майже 40 мільйонів доходів чернівчан

10:40
23 березня

З чернівецьких парковок до бюджету зібрали 206,2 тис. грн.

10:16
23 березня

Буковинські митники вкотре припинили спробу незаконного переміщення цигарок

10:13
23 березня

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області відбулася колегія

10:08
23 березня

Чернівчанам нагадали про заборону спалювання сухої трави та правила пожежної безпеки

16:44
22 березня

Підприємство має звільнити приміщення, за яке не сплачувало Чернівецькій міській раді орендну плату

16:43
22 березня

В Чернівцях пройшов міжнародний семінар FIM для підготовки фахівців з організації та проведення Чемпіонату Світу з мотокросу

16:41
22 березня

Поліцейські затримали чоловіка, котрий пограбував громадянина Євросоюзу

14:08
22 березня

Як оподатковуються пасивні доходів фізичних осіб

14:07
22 березня

Як нарахувати ЄСВ у разі укладення цивільно-правового договору

14:07
22 березня

Чернівчани задекларували майже 12 мільйонів спадку

14:02
22 березня

Контрольний пост не сподобався контрабандистам на Буковині

13:54
22 березня

На Глибоччині піротехніки знешкодили артилерійський снаряд

13:50
22 березня

На Буковині протягом доби виникло 4 пожежі

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбулась Провокація «Шатун-urs» на Буковині не відбуласьАнонсована провокація під назвою «УРС на Буковині» («Шатун» на Буковині») не відбулася у понеділок, 20 березня 2017 року.
Відомий у вузьких колах федераліст Олег Хавич зумів розвести довкола себе всіх: активістів, СБУ, представників національних меншин, консулів і дипломатів.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПІДХОДИМО ДО КРАЮ ПІДХОДИМО ДО КРАЮСитуація в Україні погіршується. За все доводиться платити, і нині українці платять за те, що в країні замість проведення справжніх реформ в основному імітувалися глибинні зміни, а суть олігархічно-феодальної держави залишалася тією ж самою. Не зроблено головного - судової реформи. А без наявності справедливого суду, що послуговується довірою і повагою в суспільстві, розвитку позитивних тенденцій годі й очікувати.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявся Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявсяСиловий розгін блокади торгівлі на крові у Торецьку не залишив байдужим нікого з українських людей. Одні різко і однозначно засудили застосування сили проти блокадників. Інші підтримують владу і силовиків. Ті, хто засудили силу і владу та стали на бік блокадників уночі, пішли з шинами до приміщення ОДА та обласних рад. Ті, хто з владою, відразу назвали їх агентами Кремля, «шатунами» та іншими гидотними словами.
У Чернівцях не потрібно було ні захоплювати ОДА, ні палити шини. Мітингувальників серед ночі впустили до приміщення ОДА. Там вони склали вимоги для депутатів.
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Що, Де, Коли
З 22 по 25 березня
у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) триватиме тиждень «Видавництва Старого Лева». Захід відбувається у рамках нового проекту Міжнародної літературної корпорації MERIDIAN CZERNOWITZ та Літературного целанівського центру «Тиждень видавництва». Його ідея полягає в тому, що в Чернівцях щомісяця проходитимуть презентації нових книжок одного з провідних українських видавництв. Першим стало «Видавництво Фоліо» з Харкова, на черзі – «Видавництво Старого Лева» зі Львова. Наступними будуть «Vivat», «Основи» та інші.
ПРОГРАМА ЗАХОДІВ:
23 березня о 16.00
в сесійній залі Ратуші відбудеться обговорення принципів та напрямків розподілу залишку коштів міського бюджету у сумі 228 мільйонів грн.
До участі в обговоренні запрошуються найбільші платники податків до міської скарбниці, незалежні експерти, депутати, члени виконавчого комітету,
розпорядники коштів, представники громадської ради, студентська і учнівська молодь, активісти, чернівчани.
23 березня о 18.00
в приміщенні Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради (вул. Героїв Майдану, 176, зал засідань, 2 поверх) відбудуться громадські слухання щодо тарифів на проїзд у громадському транспорті.
24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).


24 березня о 12:00
у конференц-залі БЦ “Інтерсіті” за адресою м. Чернівці, вул. Шевченка, б. 28 відбудеться прес-конференція «Індекс демократичного розвитку областей України – 2016. Презентація результатів по Чернівецькій області».
Організатором заходу є ЧОГО “Буковинська агенція регіонального розвитку”. Захід проводиться в рамках проекту «Сприяння реформам та розвиток підзвітності в регіонах України», який реалізується Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень (м. Чернігів) у партнерстві з ЧОГО “Буковинська агенція регіонального розвитку” у складі Асоціації регіональних аналітичних центрів за підтримки National Endowment for Democracy (NED).
24 березня о 14.00
24 березня о 14.00
27 березня о 11.00
відбудеться позачергова сесія міської ради, на якій обговорюватимуть результати службового розслідування щодо затримання чиновника-хабарника з управління освіти.
27 березня о 12.00
Цетральна площа (біля пам'ятника Т. Шевченку) відбудеться презентація проекту «Безпечні вулиці».
У рамках заходу чернівчани спілкуватимуться з представниками Патрульної поліції міста просто неба, щоб з’ясувати чи готова громада почати співпрацю заради безпечних вулиць і якою вона бачить цю взаємодію. Мета проекту: налагодити взаємодію відповідальних громадян з представниками Патрульної поліції Чернівців заради безпеки на дорогах. Представляти та реалізовувати проект буде Буковинська агенція регіонального розвитку за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
Програма заходу включатиме:
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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Як відображаються доходи, якщо книгу обліку зареєстровано пізніше

Сьогодні, 13:02 / Коментарів: 0
Для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством (п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу України), (далі – Кодекс) - повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – це особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою 1 Кодексу, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.
Фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку першої, другої та третьої груп (які не є платниками ПДВ), ведуть Книгу обліку доходів, у якій щоденно за підсумками робочого дня відображають отримані доходи (пп. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 Кодексу).

Фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку третьої групи, які є платниками ПДВ, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (пп. 296.1.2 п. 296.1 ст. 296 Кодексу). Наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 579 «Про затвердження форм книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення» затверджено порядок ведення вищезазначених книг (далі – Порядок № 579).

Зазначеним Порядком передбачено, що Книга безоплатно реєструється у контролюючому органі, засвідчується підписом керівника або заступника керівника контролюючого органу та скріплюється печаткою. Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід.

Отже, відображення у Книзі доходів, отриманих до дати її реєстрації у контролюючому органі, є порушенням вимог Податкового кодексу та Порядку № 579.
Зауважимо, що відповідно до ст. 164¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-Х (далі – КпАП) неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів та витрат суб’єктами господарювання, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 136 грн).

Дії, передбачені частиною першою ст. 164 КпАП, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративною стягненню за те саме порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 136 грн).

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