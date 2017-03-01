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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:44
22 березня

Підприємство має звільнити приміщення, за яке не сплачувало Чернівецькій міській раді орендну плату

16:43
22 березня

В Чернівцях пройшов міжнародний семінар FIM для підготовки фахівців з організації та проведення Чемпіонату Світу з мотокросу

16:41
22 березня

Поліцейські затримали чоловіка, котрий пограбував громадянина Євросоюзу

14:08
22 березня

Як оподатковуються пасивні доходів фізичних осіб

14:07
22 березня

Як нарахувати ЄСВ у разі укладення цивільно-правового договору

14:07
22 березня

Чернівчани задекларували майже 12 мільйонів спадку

14:02
22 березня

Контрольний пост не сподобався контрабандистам на Буковині

13:54
22 березня

На Глибоччині піротехніки знешкодили артилерійський снаряд

13:50
22 березня

На Буковині протягом доби виникло 4 пожежі

13:49
22 березня

Експертів, чернівчан закликають долучитися до розподілу коштів громади

13:47
22 березня

Надання населенню Чернівецької області субсидій у лютому 2017 року

13:46
22 березня

На виконання вимог приписів інспекторів Держпраці працівникам області погашено понад 380 тисяч гривень заборгованості по заробітній платі

13:44
22 березня

Спадщина: хто декларує доходи

13:42
22 березня

Цьогоріч за використану воду чернівецькі підприємці сплатили 680 тисяч ренти

13:41
22 березня

Який код бюджетної класифікації для сплати пені та штрафу - Чернівецька ОДПІ інформує

13:38
22 березня

У Чернівцях за хабар затримано директора ліцею

13:33
22 березня

У Новоселицькому районі поліцейські по гарячих слідах затримали крадія

13:30
22 березня

У Чернівціяіх фірма надала фіктивні документи для отримання тендеру

13:23
22 березня

У Сторожинецькому районі місцеві жителі знайшли людські рештки

16:13
21 березня

За реалізацію наркотичних речовин чернівчанин отримав 6 років позбавлення волі

13:22
21 березня

Найбільше за кордон Буковина продає деревину, а закуповує - текстиль

13:17
21 березня

У Чернівцях вшанують Ольгу Кобилянську (заходи)

12:38
21 березня

За довідкою про доходи зверніться до «Електронного кабінету»

12:38
21 березня

Як студентам – контрактникам отримати податкову знижку

12:14
21 березня

Чернівецька область: рятувальники ліквідували 3 пожежі

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявся Ніч гніву, або Як Мунтян з людьми брехнею мірявсяСиловий розгін блокади торгівлі на крові у Торецьку не залишив байдужим нікого з українських людей. Одні різко і однозначно засудили застосування сили проти блокадників. Інші підтримують владу і силовиків. Ті, хто засудили силу і владу та стали на бік блокадників уночі, пішли з шинами до приміщення ОДА та обласних рад. Ті, хто з владою, відразу назвали їх агентами Кремля, «шатунами» та іншими гидотними словами.
У Чернівцях не потрібно було ні захоплювати ОДА, ні палити шини. Мітингувальників серед ночі впустили до приміщення ОДА. Там вони склали вимоги для депутатів.

Ігор БУРКУТ, політолог:

НЕ ПЛУТАТИ НЮРНБЕРГ З ГААГОЮ! НЕ ПЛУТАТИ НЮРНБЕРГ З ГААГОЮ!Міжнародний суд ООН в Гаазі розглядає позов України до РФ з метою притягнення Росії до відповідальності за фінансування тероризму і дискримінацію кримських татар та етнічних українців у Криму. Чимало наших співгромадян очікує, що за вироком суду будуть покарані Путін та інші керівники Росії, як у 1946 році внаслідок Нюрнберзького процесу були страчені головні нацистські військові злочинці. Нині не будуть. Адже Міжнародний суд ООН в Гаазі докорінно відрізняється від Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі насамперед за своєю компетенцією.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Кримінал за перешкоджання журналістам в Чернівцях Робота журналістів в невеликому регіоні, такому як Чернівецька область, загрожує тим, що випадки прямого перешкоджання законній діяльності або не усвідомлюються самими журналістами, або ігноруються правоохоронцями. В будь-якому випадку, вони швидко забуваються за насиченими інформаційними потоками.
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Що, Де, Коли
З 22 по 25 березня
у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) триватиме тиждень «Видавництва Старого Лева». Захід відбувається у рамках нового проекту Міжнародної літературної корпорації MERIDIAN CZERNOWITZ та Літературного целанівського центру «Тиждень видавництва». Його ідея полягає в тому, що в Чернівцях щомісяця проходитимуть презентації нових книжок одного з провідних українських видавництв. Першим стало «Видавництво Фоліо» з Харкова, на черзі – «Видавництво Старого Лева» зі Львова. Наступними будуть «Vivat», «Основи» та інші.
ПРОГРАМА ЗАХОДІВ:
22 березня о 14.00
в Українському Народному Домі ( вул. Якоба фон Петровича,2, конференц-зал) відбудеться круглий стіл «Духовні обереги на сторожі Української державності, виходячи із заповітів Тараса Шевченка».
Організатор дискусії: Чернівецьке відділення ВТУМ « Просвіта».
23 березня о 12:00
У конференц-залі готелю "Буковина" відбудеться прес-конференція, присвячена бронзовому успіху буковинського боксера Степана Грекула на Чемпіонаті Європи U-22 в Румунії.
23 березня о 14.20
на базі Вищого професійного художнього училища №5 (м. Чернівці вул. Тобілевича 1) працівники служби зайнятості проведуть лекцію-семінар «Сучасні методи пошуку роботи» в рамках проекту «Планування кар’єри запорука успішного майбутнього». Випускників навчатимуть як правильно скласти резюме, спілкуватися з роботодавцями.
23 березня о 16.00
в сесійній залі Ратуші відбудеться обговорення принципів та напрямків розподілу залишку коштів міського бюджету у сумі 228 мільйонів грн.
До участі в обговоренні запрошуються найбільші платники податків до міської скарбниці, незалежні експерти, депутати, члени виконавчого комітету,
розпорядники коштів, представники громадської ради, студентська і учнівська молодь, активісти, чернівчани.
23 березня о 18.00
в приміщенні Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради (вул. Героїв Майдану, 176, зал засідань, 2 поверх) відбудуться громадські слухання щодо тарифів на проїзд у громадському транспорті.
24 березня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).


24 березня о 14.00
24 березня о 14.00
27 березня о 11.00
відбудеться позачергова сесія міської ради, на якій обговорюватимуть результати службового розслідування щодо затримання чиновника-хабарника з управління освіти.
20 квітня о 14.00
в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М. Івасюка за адресою: м. Чернівці, вул. Ольги Кобилянської, 47 (ІІ поверх) відбудеться година поетичного спілкування «І слово стало піснею» з Галиною Мельник із м. Новодністровська.
У програмі заходу: виступи колег, друзів.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00


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На Глибоччині піротехніки знешкодили артилерійський снаряд

Вчора, 13:54 / Коментарів: 0
21 березня у с. Багринівка Глибоцького району під час проведення земельних робіт поблизу житлового будинку місцевим мешканцем було виявлено вибухонебезпечний предмет. На місце події було направлено працівників групи піротехнічних робіт Управління ДСНС України у Чернівецький області. Піротехніки, оглянувши знахідку, встановили, що це артилерійський снаряд калібру 100 мм часів І Світової війни. Небезпеку становило те, що боєприпас був бойовим – радіус розльоту його осколків може сягати до 800 м. Піротехніки вилучили та знешкодили вибухонебезпечний предмет у встановленому порядку.
Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Загалом від початку року на території Чернівецької області було виявлено 5 вибухонебезпечних предметів. Зважаючи на це, Управління ДСНС України у Чернівецькій області закликає громадян бути обережними. Помітивши підозрілу знахідку, не чіпайте її. Огородіть місце виявлення предмета підручними засобами яскравих кольорів та повідомте про вибухонебезпечний предмет за номером 101 або 102.
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