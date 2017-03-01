Надання населенню Чернівецької області субсидій у лютому 2017 року

Що, Де, Коли

у Літературному целанівському центрі (м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 51) триватиме тиждень «Видавництва Старого Лева» . Захід відбувається у рамках нового проекту Міжнародної літературної корпорації MERIDIAN CZERNOWITZ та Літературного целанівського центру «Тиждень видавництва». Його ідея полягає в тому, що в Чернівцях щомісяця проходитимуть презентації нових книжок одного з провідних українських видавництв. Першим стало «Видавництво Фоліо» з Харкова, на черзі – «Видавництво Старого Лева» зі Львова. Наступними будуть «Vivat», «Основи» та інші.

ПРОГРАМА ЗАХОДІВ:

в Українському Народному Домі ( вул. Якоба фон Петровича,2, конференц-зал) відбудеться круглий стіл «Духовні обереги на сторожі Української державності, виходячи із заповітів Тараса Шевченка».

Організатор дискусії: Чернівецьке відділення ВТУМ « Просвіта».

У конференц-залі готелю "Буковина" відбудеться прес-конференція, присвячена бронзовому успіху буковинського боксера Степана Грекула на Чемпіонаті Європи U-22 в Румунії.

на базі Вищого професійного художнього училища №5 (м. Чернівці вул. Тобілевича 1) працівники служби зайнятості проведуть лекцію-семінар «Сучасні методи пошуку роботи» в рамках проекту «Планування кар’єри запорука успішного майбутнього». Випускників навчатимуть як правильно скласти резюме, спілкуватися з роботодавцями.

в сесійній залі Ратуші відбудеться обговорення принципів та напрямків розподілу залишку коштів міського бюджету у сумі 228 мільйонів грн.

До участі в обговоренні запрошуються найбільші платники податків до міської скарбниці, незалежні експерти, депутати, члени виконавчого комітету,

розпорядники коштів, представники громадської ради, студентська і учнівська молодь, активісти, чернівчани.

в приміщенні Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради (вул. Героїв Майдану, 176, зал засідань, 2 поверх) відбудуться громадські слухання щодо тарифів на проїзд у громадському транспорті.

вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.

На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).







відбудеться позачергова сесія міської ради , на якій обговорюватимуть результати службового розслідування щодо затримання чиновника-хабарника з управління освіти.